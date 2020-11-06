شاهد.. إجابات بادجى وأجايى وجيرالدو فى امتحان نهاية الموسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
دخل السنغالى أليو بادجى والنيجيري جونيور أجاي والأنجولى جيرالدو دا كوستا نجوم الأهلى، فى فقرة تبادل الأسئلة للكشف عن معلوماتهم عن القلعة الحمراء، وذلك قبل النهائي المرتقب المقرر أن يجمع المارد الأحمر بنظيره الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري، حيث نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فيديو للثلاثى واستطاع بادجى الإجابة على كل الأسئلة التي وجهها لها زميله أجاى مثل أن الأهلى سجل 12 هدفا في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم وعلى معلول صاحب الهدف الأخير فضل عن اختيار السنغالى مباراة صن داونز كأفضل اللقاءات التي خاضها.
وفضل بادجى تسجيل هدف حاسم لفريقه في الدقيقة 90 عن تسجيل هدف مكون من لقطة مهارية بمرواوغة اللاعبين في مباراة غزيرة بالأهداف مازحا: "ذوق الأنجولى جيرالدو في الموسيقى لا يعجبنى على الاطلاق".
وعلى الناحية الأخرى، تمكن أجاي أيضا من الإجابة على أسئلة بادجى منها أن الأهلى استطاع التتويج بأول بطولة لدوري أبطال أفريقيا عام 1982 وحسين الشحات اول من سجل أهداف النسخة الحالية من البطولة.
واتفق أجاي مع بادجى في عدم إعجابهم بذوق جيرالدو الموسيقى مؤكدا أنه لو كان مدافع لا يفضل اللعب أمام بادجى لانه مهاجم سريع وقوي مختتما:" لحظات التتويج بالدوري والسوبر جميلة ولكن أجمل لحظة ستكون التتويج بدوري الأبطال.
وشهدت بطولة دورى أبطال أفريقيا حدثًا فريدًا بتأهل عملاقى الكرة المصرية "الأهلي والزمالك" إلى نهائي البطولة، المقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية، وسيكون نهائى برج العرب تاريخيًا بين الأهلي والزمالك، بوصفه الأول فى التاريخ بين القطبين الكبيرين، وسيكون هذا النهائى الأول بين فريقين من دولة واحدة فى قارة أفريقيا.
وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد الأحمر تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.
فيما تأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائي بنتيجة 4/1 في مجموع المباراتين.
تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وحصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.
فيما تأهل الاهلى للنهائى 13 مرة فى تاريخه، حيث سبق وحصد بطولة دورى أبطال أفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.
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