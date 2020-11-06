شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إجابات بادجى وأجايى وجيرالدو فى امتحان نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

دخل السنغالى أليو بادجى والنيجيري جونيور أجاي والأنجولى جيرالدو دا كوستا نجوم الأهلى، فى فقرة تبادل الأسئلة للكشف عن معلوماتهم عن القلعة الحمراء، وذلك قبل النهائي المرتقب المقرر أن يجمع المارد الأحمر بنظيره الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري، حيث نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فيديو للثلاثى واستطاع بادجى الإجابة على كل الأسئلة التي وجهها لها زميله أجاى مثل أن الأهلى سجل 12 هدفا في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم وعلى معلول صاحب الهدف الأخير فضل عن اختيار السنغالى مباراة صن داونز كأفضل اللقاءات التي خاضها.

وفضل بادجى تسجيل هدف حاسم لفريقه في الدقيقة 90 عن تسجيل هدف مكون من لقطة مهارية بمرواوغة اللاعبين في مباراة غزيرة بالأهداف مازحا: "ذوق الأنجولى جيرالدو في الموسيقى لا يعجبنى على الاطلاق".

وعلى الناحية الأخرى، تمكن أجاي أيضا من الإجابة على أسئلة بادجى منها أن الأهلى استطاع التتويج بأول بطولة لدوري أبطال أفريقيا عام 1982 وحسين الشحات اول من سجل أهداف النسخة الحالية من البطولة.

واتفق أجاي مع بادجى في عدم إعجابهم بذوق جيرالدو الموسيقى مؤكدا أنه لو كان مدافع لا يفضل اللعب أمام بادجى لانه مهاجم سريع وقوي مختتما:" لحظات التتويج بالدوري والسوبر جميلة ولكن أجمل لحظة ستكون التتويج بدوري الأبطال.

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وشهدت بطولة دورى أبطال أفريقيا حدثًا فريدًا بتأهل عملاقى الكرة المصرية "الأهلي والزمالك" إلى نهائي البطولة، المقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية، وسيكون نهائى برج العرب تاريخيًا بين الأهلي والزمالك، بوصفه الأول فى التاريخ بين القطبين الكبيرين، وسيكون هذا النهائى الأول بين فريقين من دولة واحدة فى قارة أفريقيا.