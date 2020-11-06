شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يشيد بنجم الزمالك أشرف بن شرقى: موسم خرافى من المهاجم الرائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بالنجم المغربى أشرف بن شرقى، مهاجم نادى الزمالك، بعد تقديمه موسما رائعا مع القلعة البيضاء فى دورى أبطال أفريقيا وقيادته لمواجهة الأهلى فى نهائى البطولة، يوم 27 نوفمبر الحالى، حيث قال الكاف عبر حسابه على تويتر: "موسم خرافى من المهاجم الرائع".

وأشار الكاف إلى أنه لم يشارك أى لاعب فى أهداف بدورى أبطال أفريقيا هذا الموسم أكثر من لاعب الزمالك أشرف بن شرقى، الذى ساهم بـ7 أهداف، أحرز 5 أهداف وصنع هدفين.





وبعث أشرف بن شرقى، لاعب الزمالك، برسالة إلى الجماهير البيضاء بأن الفريق سيحقق الفوز فى مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الأهلى، والمقرر لها 27 نوفمبر الجارى، ونشر لاعب الزمالك صورة عبر موقع تبادل الصور إنستجرام، وهو يشير بعلامة النصر، وعلى الصورة بايموشن النصر أيضا.

ويتنافس ثنائى الزمالك مصطفى محمد والمغربى أشرف بن شرقى على لقب هداف الفريق هذا العام فى منافسات دورى أبطال أفريقيا بعدما تأهل الفريق الأبيض إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا ليواجه الأهلى لأول مرة فى تاريخ البطولة الأفريقية، لتُصبح قمة تاريخية بين قطبى الكرة المصرية تنتظرها القارة السمراء لتحديد بطل النسخة الجارية من دورى الأبطال، حيث ستتجه أنظار الجماهير للمباراة النهائية التى ستجمع بين قطبى الكرة المصرية يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى باستاد برج العرب، بالإسكندرية وجاء تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة فى دور نصف النهائى، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة فى نصف النهائى الأفريقى.