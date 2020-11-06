شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى: أنا رئيس اتحاد الكرة القادم إذا لم يترشح أبو ريدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مجدى عبد الغنى نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أنه لن يخوض انتخابات اتحاد الكرة إذا أقيمت لمدة 8 شهور كما يتردد حاليا، لافتا إلى أنه سيخوض الانتخابات مستقلا إذا أقيمت لمدة 4 سنوات مقبلة بشكلها الطبيعى، معبرا عن رضاه عن أداء اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى.

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وقال عبد الغنى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، :" فى حالة عدم خوض هانى أبو ريدة الانتخابات المقبلة سأترشح على كرسى الرئاسة، خاصة وأننى أرى أن هانى أبو ريدة هو الأنسب والأجدر بهذا المنصب رغم الاختلافات فى الرأى الموجودة بيننا، إلا أنه يبقى الأنسب لهذا المنصب".

وتابع :" إذا ترشح أبو ريدة على كرسى الرئاسة سأعقد جلسة مع محمود الشامى للتشاور معه حول منصب نائب الرئيس ، وسنتفق فيما بيننا على أن يترشح أحدنا للمنصب حيث لن أتنافس معه على منصب النائب نظرا لعشرة العمر والعيش والملح".

أردف" إذا ترشح أبو ريدة وأحمد شوبير على منصب رئيس اتحاد الكرة، سيفوز أبو ريدة بالمنصب عن جدارة على حساب شوبير".