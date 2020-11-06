أجايي: التتويج بدوري الأبطال سيكون أفضل لحظاتي مع الاهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

عبر النيجيري جونيور أجايي لاعب النادي الأهلي عن أمنياته في أن يتوج مع فريقه بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بعد الوصول إلى المباراة النهائية ومواجهة الزمالك.

وفي حوار بين جونيور أجايي والثنائي جيرالدو وأليو بادجي لاعبي الأهلي، قال النيجيري :"أفضل لحظاتي مع النادي هي التي شهدت التتويج بألقاب الدوري والكأس والسوبر بكل تأكيد".

وأضاف اللاعب النيجيري جونيور أجايي قائلاً: "بالتأكيد سيكون التتويج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم أفضل لحظاتي"، ليعقب بادجي الذي قام بدور المحاور :"نعم، سنفعلها إن شاء الله".

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ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر الجاري، بعد أن تفوق الأحمر على الوداد المغربي في نصف النهائي ذهاباً وإياباً بنتيجة (5-1).

ورداً على سؤال من بادجي حول لاعب لا يتمنى مواجهته، قال أجايي :"بالتأكيد لو كنت مدافع لا أحب أن ألعب ضدك (بادجي)، لأنك قوي وسريع"، ليرد بادجي، :"وماذا عن جيرالدو؟"، قبل أن يؤكد جونيور أن اللاعب الأنجولي "صغير في الحجم".

وأنهى أجايي رداً على سؤال حول أفضل ذوق :"جيرالدو هو أفضل من يُغني في الفريق، إنه يقوم بذلك مثل سيلين ديون (مُغنية كندية)"، بينما اعتبر بادجي أن جيرالدو هو أسوأ ذوق موسيقي مناصفة معه شخصياً.