بادجي يتمنى اللعب مع أبو تريكه والتسجيل في الدقيقة 90

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف أليو بادجي المهاجم السنغالي للنادي الأهلي عن اللاعب الذي تمنى أن يلعب بجواره، مشيراً إلى أنه محمد أبو تريكة أسطورة ناديه ومنتخب مصر المعتزل.

وفي حوار بين أليو بادجي والثنائي جيرالدو وجونيور أجايي لاعبي الأهلي، والذي بثته قناة "كاف" عبر يوتيوب" قال بادجي :"سأختار أبو تريكه للعب بجواره في أمنياتي".

وعقب أجايي على إجابة بادجي قائلاً :"ليس جيرالدو"، ليضحك الثلاثي قبل أن يجيب المهاجم السنغالي :"لا ليس جيرالدو".

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وأضاف بادجي :"أفضل تسجيل هدف في الدقيقة 90، بدلاً من تسجيل هدف بعد مراوغة أكثر من لاعب في فوز كبير لفريقي، هذا أمر أنا متأكد منه تماماً".

وعن المباراة الأفضل له مع الأهلي قال بادجي :"هي مواجهة صنداونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم"، ليتفق معه أجايي :"نعم بالفعل لقد كانت مباراة رائعة بالنسبة لك".

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر الجاري، أملاً في تحقيق اللقب التاسع، والأول للفريق منذ 2013.