يوسف بلايلي يوجه ضربة للأهلي (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

اقترب الجناح الدولي الجزائري يوسف بلايلي لاعب فريق أهلي جدة السعودي، من الانتقال لصفوف قطر القطري في صفقة انتقال حر.

صحيفة "استاد الدوحة" القطرية، قالت إن نادي قطر أرسل طائرة خاصة للاعب يوسف بلايلي الذي غادر للعاصمة القطرية "الدوحة" في ظل إغلاق المطارات في الجزائر.

وكان يوسف بلايلي يُعد هدفًا للأهلي في فترة الانتقالات الجارية، إلا أن المطالب المالية للاعب الجزائري عطلت إتمام الصفقة.

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ولعب يوسف بلايلي مع أهلي جدة في تجربته الأخيرة، إلا أن المشوار رفقة الفريق السعودي لم تكتمل بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة ليقرر فسخ العقد بصورة رسمية.

ويعتبر أهم محطات بلايلي كانت في صفوف الترجي الرياضي التونسي عندما قاد فريق "باب سويقة" للحصول على لقبي دوري أبطال أفريقيا في آخر نسختين أمام الأهلي (2018) والوداد البيضاوي المغربي نسخة (2019).

واستطاع بلايلي أن يقود منتخب بلاده الجزائر للحصول على لقب كأس أمم أفريقيا في الصيف الماضي والتي أقيمت بمصر، لتكون البطولة الثانية لـ"محاربي الصحراء" بعد نسخة (1990).