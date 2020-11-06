"المفاوضات مستمرة".. هل اقترب مهاجم الزمالك من الرحيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
كشف هشام آيت منا رئيس نادي شباب المحمدية المغربية، تطورات مفاوضات ناديه مع مسئولي الزمالك من أجل حسم صفقة حميد أحداد.
وخرج أحداد لصفوف الرجاء على سبيل الإعارة خلال الموسم المنقضي، حيث حاول الفريق البيضاوي التعاقد مع اللاعب المغربي إلا أن المفاوضات تتم.
وقال آيت منا في تصريحات خاصة عبر "راديو مارس" المغربي، إن المفاوضات مستمرة مع الزمالك من أجل ضم أحداد.
وخاض أحداد صاحب الـ25 عامًا 30 مباراة مع الرجاء خلال فترة إعارته استطاع من خلالها أن يسجل تسعة أهداف وصنع ثلاثة أهداف حاسمة.
وكان أحداد انتقل إلى صفوف الزمالك في صيف 2018 قادمًا من فريق الدفاع الحسني الجديدي في صفقة قدرت بمليون و200 ألف دولار.
ولم يحصل أحداد على فرصة المشاركة بصورة مستمرة مع الزمالك حيث تشير الأرقام إلى مشاركته في 23 مباراة سجل من خلالها هدفًا واحدًا فقط.
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