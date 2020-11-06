أحمد رفعت يكشف لمصراوي كواليس انتقاله للمصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

تحدث أحمد رفعت، عن كواليس تعاقده مع نادي المصري البورسيعدي، قادما من الزمالك، مشيرا إلى أن المفاوضات لم تأخذ وقت طويل.

وأعلن نادي المصري البورسعيدي تعاقده مع أحمد رفعت في صفقة انتقال نهائي قادما من الزمالك لمدة ثلاثة مواسم، اعتبارا من موسم 2020/2021 إلى نهاية موسم 2022/2023.

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وقال رفعت في تصريحات خاصة لمصراوي: " انضمامي للمصري البورسعيدي جاء بعد مفاوضات سريعة".

وأضاف:" احترم جميع الأندية التي كانت تفاوضني وموافقتي على عرض المصري بسبب احترافية الإدارة في التعامل ورغبة علي ماهر في التعاقد معي".

رفعت ظهر في في صفوف الناشئين بنادي إنبي، قبل الانتقال إلى الزمالك عام 2016، قبل أن تتم إعارته خلال الموسم الماضي 2019/2020 لفريق الاتحاد السكندري،