قلق في اتحاد اليد بسبب تصعيد الأهلي لازمة القوائم

سيطرت حالة من القلق داخل اتحاد كرة اليد بسبب تحركات مسؤولي النادي الأهلي بخصوص إقامة مباراتي الفريق أمام طلائع الجيش والزمالك المتبقيتين من الموسم الماضي يومي ١٢ و١٣ نوفمبر الجاري بالقائمة القديمة.

وانتابت حالة من الغضب الشديد مسؤولي النادي بعد أن قرر اتحاد كرة اليد استكمال مباريات موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ بقوائم الفريق القديمة، وهو ما سبب ضررا كبيرا للأهلي بعد أن رحل عن صفوفه كل

من محمود فايز واحمد خيري واسكندر زايد ويوسف معرف ومحمود عاصم ومن قبلهم هادي حميدو وعمر حجاج، حيث يعني هذا القرار غيباهم عن المباريات بعد انتقالهم لأندية أخرى.

كما تسبب ذلك في حرمان الفريق من صفقاته الجديدة الممثلة في أسامة الجزيري ومحسن رمضان ومحمود نعمان واحمد هشام سيسة وعمر ياسين وعمر سامي

المنضمين مؤخرا للفريق.

ويسود اتجاه داخل الأهلي إلى التصعيد ضد اتحاد كرة اليد، خاصة أن النادي طلب ترحيل مباراتي طلائع الجيش والزمالك في حالة الإصرار على اللعب بالقائمة القديمة ليتم تجهيز اللاعبين من فرق المرتبط لإكمال القائمة، خاصة أن الأهلي يحتاج الى الفوز في المباراتين ليضمن خوض لقاء فاصل على لقب الدوري.

وكان اتحاد كرة اليد قد أثار غضب شديد داخل القلعة الحمراء بسبب هذا القرار، حيث يراه مشجعي النادي تعنت ضد الفريق ويعتبر امتداد لوقاءع عديدة ضد النادي من جانب الاتحاد.‏