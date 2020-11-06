قلق في اتحاد اليد بسبب تصعيد الأهلي لازمة القوائم

سيطرت حالة من القلق داخل اتحاد كرة اليد بسبب تحركات مسؤولي النادي الأهلي بخصوص إقامة مباراتي الفريق أمام طلائع الجيش والزمالك المتبقيتين من الموسم الماضي يومي ١٢ و١٣ نوفمبر الجاري بالقائمة القديمة.
وانتابت حالة من الغضب الشديد مسؤولي النادي بعد أن قرر اتحاد كرة اليد استكمال مباريات موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ بقوائم الفريق القديمة، وهو ما سبب ضررا كبيرا للأهلي بعد أن رحل عن صفوفه كلمن محمود فايز واحمد خيري واسكندر زايد ويوسف معرف ومحمود عاصم ومن قبلهم هادي حميدو وعمر حجاج، حيث يعني هذا القرار غيباهم عن المباريات بعد انتقالهم لأندية أخرى.
كما تسبب ذلك في حرمان الفريق من صفقاته الجديدة الممثلة في أسامة الجزيري ومحسن رمضان ومحمود نعمان واحمد هشام سيسة وعمر ياسين وعمر ساميالمنضمين مؤخرا للفريق.
ويسود اتجاه داخل الأهلي إلى التصعيد ضد اتحاد كرة اليد، خاصة أن النادي طلب ترحيل مباراتي طلائع الجيش والزمالك في حالة الإصرار على اللعب بالقائمة القديمة ليتم تجهيز اللاعبين من فرق المرتبط لإكمال القائمة، خاصة أن الأهلي يحتاج الى الفوز في المباراتين ليضمن خوض لقاء فاصل على لقب الدوري.
وكان اتحاد كرة اليد قد أثار غضب شديد داخل القلعة الحمراء بسبب هذا القرار، حيث يراه مشجعي النادي تعنت ضد الفريق ويعتبر امتداد لوقاءع عديدة ضد النادي من جانب الاتحاد.
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