ماجد عبد التواب يتصدر منافسات بطولة بالم هيلز المفتوحة للجولف

تصدر ماجد عبدالتواب لاعب منتخبنا الوطنى ونادى بالم هيلز للجولف منافسات بطولة بالم هيلز المفتوحة للجولف احدى جولات التصنيف المحلى .

واعتلى عبد التواب المركز الاول بعد انتهاء الجولة الأولى مسددا 74'ضربة ليسجل ضربتين فوق المعدل وسط منافسة شرسة بين اللاعبين المحليين والاجانب .

وجاء فى المركز الثانى بلير هادريل المصنف الاول بالبطولة هانديكاب ( بلس وان) وسدد 77 ضربة مسجلا خمس ضربات فوق المعدل وتساوى معه فى المركز الثالث بالعد الخلفى عبد المنعم الشافعى .

وجاء فى المركز الرابع المخضرم ماورويتسو سكاريللو 79 ضربة وتلاه خامسا بنفس عدد الضربات نجله ولاعب منتخبنا الوطنى السابق تيمور سكاريللو.

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وفى المركز السادس جاء الناشئ الدولى لاعب منتخب الناشئين وسبورتنج السكندرى الواعد محمد ابو العلا 79 ضربة ايضا ثم فى المراكز من السابع الى التاسع على الترتيب وبنفس عدد الضربات 80 ضربة شريف سلام والدولى ممدوح الشيخ وشريف رزق وفى الترتيب العاشر عمرو ناجى 84

ضربة.

وسجل التاشئون نجوم المستقبل نتائج جيدة وسط الكبار فى اليوم الاول حيث احتل عمر المهدى المركز الرابع عشر وتيمور ربيع التاسع عشر واسماعيل ابو العطا 21 ورانى الطويل 31 .

وفى منافسات السيدات سجلت ثريا سكاريللو نفسها فى المركز الاول 77 ضربة بينما احتلت الروسية انجلينا جوردينكو المركز الأول فى منافسات السيدات بالنقاط وتلتها ايمان ابراهيم فى الترتيب الثانى ثم نجلاء عطاالله الثالث فيما احتل ايفان جارشيا المركز الاول لمنافسات الرجال بالنقاط.

ويسدل السنار غدا السبت على البطولة باقامة منافسات الجولة الثانية والاخيرة والتى ستشهد تحديد الابطال المتوجين بلقب بالم هيلز نسخة 2020 .