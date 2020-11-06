بسبب الكورونا..النصر يصعد لاعبين من فريق الشباب لمواجهة القادسية

استدعي الجهاز الفني للنصر السعودي عدد من لاعبي فئة الشباب لكرة القدم بالنادي للمشاركه في تدريبات الفريق الجماعية. كشفت تقارير صحفية سعودية بان الجهاز الفني للنصر السعودي ضم عدد من لاعبي فئة الشباب الى قائمة النصر لمواجهة القادسية في الدوري السعودي للمحترفين. الدوري السعودي للمحترفين. وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات بين لاعبين الفريق الى ١٠ إصابات وهما "عبدالرزاق حمدالله - بيتي مارتينيز - خالد الغنام - عبدالفتاح عسيري - يحيى الشهري - Advertisements عبدالله الخيبري - وليد عبدالله - عبدالعزيز الدوسري - بيتروس ماتيوس- كيم سو ". عبدالله الخيبري - وليد عبدالله - عبدالعزيز الدوسري - بيتروس ماتيوس- كيم سو ". بالإضافة إلى وجو ٨ حالاتك بالجهاز الفني والإداري والطبي بالفريق. يلتقى النصر بنظيره فريق القادسية يوم السبت 7 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري. يحتل النصر المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي بدون اي رصيد من النقاط.

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