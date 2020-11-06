أنشيلوتي: مباراة صعبة مانشستر يونايتد صعبة والوقت مبكر للحديث عن موقف الفريق

تحدث كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي عن مواجهة فريقه ضد مانشستر يونايتد التي ستقام غدا السبت على ملعب جوديسون بارك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وكشف أنشيلوتي عن خالة الفريق حيث قال :" جميع اللاعبين جاهزين بإستثناء ريتشارليسون للايقاف، وديلف للإصابة. من المهم عودة جيمس رودريجيز وكولمان وديني للحصول على

فريق أفضل ".

وأضاف المدرب:" تنتظرنا مباراة صعبة جداً، غداً فرصة جيدة لنسيان الهزيمتين السابقتين والبقاء في مقدمة الترتيب.، لقاء صعب لأن مانشستر يونايتد فريق قوي ولكن علينا استغلال الفرصة".

وقال أنشيلوتي :" مواجهة مانشستر يونايتد ليست سهلة لأنهم فريق قوي وخبير ويمتلك الجودة،

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بالطبع واجهوا بعض الأوقات الصعبة ولكن قدموا أداء جيد في بعض المباريات، نتوقع أن يمتلكوا دافع قوي".

وتابع :" المنافسة على مركز مؤهل أوروبياً؟ في هذه اللحظة مازال الطريق طويلاً لأجل نهاية الموسم. علينا المضي قدمًا بعد الهزيمتين التي لم نظهر فيهما الروح القتالية ومن ثم سنرى".

ويحتل إيفرتون المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة ، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط .