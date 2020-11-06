شاهد مخلص وأهداف مباراة الهلال ضد الاتفاق

تصدرت على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، مباراة الهلال، اهتمامات المواطنين الأمر الذى جعلها تحتل المرتبة الثانية في قائمة الأكثر بحثًا خلال الساعات الماضية.

وكان قد نجح الهلال السعودي، من تحقيق فوزًا على نظيره الاتفاق، بهدفين دون مقابل،

في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير محمد بن فهد، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 2020/2021.

مباراة الهلال ضد الاتفاق:

خطف سالم الدوسري، لاعب الهلال ، هدف المباراة الأول في الدقيقة 25 بالشوط الأول، وعزز زميله في الفريق أندريه كاريلو بالهدف الثاني في الدقيقة 63 من زمن اللقاء.

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مباراة الهلال.. ترتيب الفريقين:

بهذة النتيجة يحتل نادى الهلال، صدارة ترتيب الدوري السعودي، برصيد 10 نقاط، بينما يحتل نادى الاتفاق المركز السادس، برصيد 6 نقاط منتظرًا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.

أهداف مباراة الهلال: