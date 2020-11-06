يورجن كلوب : مواجهة مانشستر سيتي لن تحدد بطل الدوري الإنجليزي والفرص متساوية لكل الفرق

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفر بول الإنجليزي على أن نتيجة مباراة مانشستر سيتي بعد غد الأحد لن تحسم بطل الدوري بشكل كبير وأن الفرص متساوية أمام كل الفرق للمنافسة على اللقب .

وقال كلوب في حديثه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة :" المنافسة على اللقب ، كل موسم تبدء الفرق من الصفر، الجميع لديه

ذات الفرص والأمر يدور حول إن كنت محظوظًا من ناحية الإصابات وبعض الأمور الأخرى، أهتم بفريقي والبقية بإمكانهم القياب بما يحلو لهم".

وزاد:"لسوء الحظ فإن أرسنال، توتنهام، تشيلسي وايفرتون جيدون للغاية، جميعنا ننافس من أجل مقعد مؤهل لدوري الأبطال وإن اقتربت من ذلك فإنه بإمكانك

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أن تصبح بطل الدوري".

واختتم حول الإنتقادات ضد فرمينيو بسبب تراجع مستواه:"بالنسبة لأي شخص معنا فإنني لست مضطراً أن أتحدث عن مدى أهمية فرمينيو، أما بالنسبة لأولئك الذين ليسوا معنا أنا لا أهتم بهم".

ويلتقي ليفربول نظيره مانشستر سيتي بعد غد الأحد، في الجولة الثامنة من البريميرليج، على ملعب " الإتحاد ".

ويحتل ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة ، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز العاشر برصيد 11 نقطة .