اخبار الرياضه

يورجن كلوب : مواجهة مانشستر سيتي لن تحدد بطل الدوري الإنجليزي والفرص متساوية لكل الفرق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفر بول الإنجليزي على أن نتيجة مباراة مانشستر سيتي بعد غد الأحد لن تحسم بطل الدوري بشكل كبير وأن الفرص متساوية أمام كل الفرق للمنافسة على اللقب .

وقال كلوب  في حديثه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة :" المنافسة على اللقب ، كل موسم تبدء الفرق من الصفر، الجميع لديه

ذات الفرص والأمر يدور حول إن كنت محظوظًا من ناحية الإصابات وبعض الأمور الأخرى، أهتم بفريقي والبقية بإمكانهم القياب بما يحلو لهم".

وزاد:"لسوء الحظ فإن أرسنال، توتنهام، وايفرتون جيدون للغاية، جميعنا ننافس من أجل مقعد مؤهل لدوري الأبطال وإن اقتربت من ذلك فإنه بإمكانك

Advertisements
أن تصبح بطل الدوري".

واختتم حول الإنتقادات ضد فرمينيو بسبب تراجع مستواه:"بالنسبة لأي شخص معنا فإنني لست مضطراً أن أتحدث عن مدى أهمية فرمينيو، أما بالنسبة لأولئك الذين ليسوا معنا أنا لا أهتم بهم".

ويلتقي نظيره مانشستر سيتي بعد غد الأحد، في الجولة الثامنة من البريميرليج، على ملعب " الإتحاد ".

ويحتل ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب برصيد 16 نقطة ، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز العاشر برصيد 11 نقطة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يورجن كلوب : مواجهة مانشستر سيتي لن تحدد بطل الدوري الإنجليزي والفرص متساوية لكل الفرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا