الباطن يفوز علي أبها بثلاثية في الدوري السعودي

حقق فريق الباطن فوزا مهما على نظيره فريق أبها بنتيجة ثلاثة اهداف دون رد في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء الجمعة على ملعب نادي الباطن ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمانللمحترفين.
أحرز اهداف الباطن يوسف الجبلي، فابيو ابرو في الدقيقتين، 87, 81 ، 95 من زمن اللقاء.
بهذة النتيجة يحتل نادى الباطن المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط،في حين ياتي نادي ابها في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.
يستعد نادى أبها لمواجهة نظيره فريق الرائد يوم الاثنين 23 نوفمبر، في حين يستضيف فريق الباطن نظيره فريق القادسية يوم الاثنين 23 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.
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