كلوب: يعلن غياب الكانتار عن مباراة مانشستر سيتي ويتحدث عن موقف ماتيب

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفر بول الإنجليزي على غياب نجم الفريق تياجو الكانتار عن مباراة مانشستر سيتي بعد غد الأحد .
وقال كلوب في حديثه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة :" تياجو ألكانتارا غير جاهز للعودة بعد ولن يكون متاحاً لمباراة الأحد، جويل ماتيب؟ عاد للفريق وتدربلـ 8-9 أيام، سنرى ماذا سيحدث .. ".
واضاف:" لن تحدد هذه المباراة هيو بطل الدوري، لقاء صعب للغاية على كلا الفريقين، مازلنا في مرحلة مبكرة من الموسم لذلك فإن الأمور مختلفة، ولا يمكننا مقارنتها بالموسم الماضي ".
وواصل:" علينا اختيار أكثر اللاعبين جاهزية وتقديم أفضل ما لدينا،لدينا لاعبين هجومين وجميعهم يقدمون أداء جيد في هذه اللحظة. لسوء الحظ هذه هي المراكز الوحيدة لدينا المملوءة باللاعبين".
ويلتقي ليفربول نظيره مانشستر سيتي بعد غد الأحد، في الجولة الثامنة من البريميرليج، على ملعب " الإتحاد ".
ويحتل ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة ، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز العاشر برصيد 11 نقطة .
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