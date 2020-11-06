الهلال يفوز على الاتفاق فى الدورى السعودى للمحترفين

حقق فريق الهلال فوزا مهما على نظيره فريق الاتفاق بنتيجة هدفين دون ردفى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد الامير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس محمد بن

سلمان للمحترفين.

أحرز ثنائية الهلال كلا من سالم الدوسري و أندريه كاريلو في الدقيقتين 25,63 من زمن اللقاء.

بهذة النتيجة يحتل نادى الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10

نقاط،بينما يحتل نادى الاتفاق المركز السادس برصيد 6 نقاط منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة .

يستضيف فريق الهلال غريمة التقليدي فريق النصر يوم الاثنين 23 نوفمبر، في حين يواجه فريق الاتفاق نظيره فريق الفتح يوم الثلاثاء 24 نوفمبر في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.