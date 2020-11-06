كومان يتحدث عن شتيجن ويكشف آخر تطورات الحالة الصحية لأومتيتي

تحدث الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن حارس الفريق تير شتيجن وكشف اخر تطورات اصابة النجم أومتيتي .

وقال كومان في المؤتمر الحفي الخاص بلقاء ريال بيتيس في الدوري: : "أومتيتي في آخر مراحل تعافيه الأخيرة، إن كان بحالة جيدة نفسيا وبدنيا فسأعول عليه بطبيعة الحال".

وعن حراس الفريق: "شتيجن في مباراته الأولى بعد رجوعه من الإصابة كان رائع، هو حارس ممتاز، نيتو كذلك حارس جيد وقد قدم مباريات جيدة عندما كان مارك مصاب".

وحول خط الدفاع: "نعاني من

نقص لاعبين على مستوى الدفاع، من الممكن أن يلعب فرانكي دي يونج هناك لكن أفضل مركز بالنسبة له هو اللعب كوسط دفاعي".

وقال أيضاً عن لاعبيه: "ألينيا يظهر رغبة كبيرة في التدريبات من أجل التحسن، وأنا أعطي الفرص والدقائق للاعب الذي يستحق، تحدثت مع ريكي بويج عن مستقبله، وأؤكد أن مشاركة أي لاعب هو رهين بالعمل الذي يقدمه وإستحقاقه للعب".

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وحول تصريحات خواكين ضده، علق: "أعلم بأن

هذه الأمور تثيركم انتم الصحفيين، أنا لن أقحم نفسي في هذه الأشياء، جميعكم يعلم أن خواكين يتحدث كثيرا بشكل جيد .. إذا أراد التحدث أكثر فله ذلك". (تصريحات خواكين)

وعن التوقف الدولي، قال كومان: أي مدرب يريد أن يحافظ على لاعبيه بجانبه، تنتظرنا مباريات هامة لكن هذه هي مشكلة الفرق الكبيرة بحيث العديد من لاعبيها يذهبون للعب مع منتخبات بلادهم".

ويلتقي فريق برشلونة نظيره نادي ريال بيتيس، غدا السبت في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم " لا ليجا" موسم 2020-2021.

ويحتل نادي برشلونة المركز الثاني عشر في الدوري الإسباني برصيد 8 نقاط، فيما يحتل ريال بيتيس المركز السابع برصيد 12 نقطة.