ارسنال يستعد لتمديد عقد محمد النني بعد تميزه مع توماس بارتي

أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن نادي آرسنال الإنجليزي، بدأ خطوات تجديد عقد لاعب وسطه محمد النني بعد ظهور النجم المصري بشكل رائع خلال الموسم الحالي حتى الآن.

وينتهي العقد الحالي للنجم المصري مع آرسنال في يونيو 2022.

وبات اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا عنصرًا أساسيًا في تشكيلة المدير الفني لآرسنال ميكيل أرتيتا، حيث شارك النني في تسع مباريات خلال الموسم الحالي حتى الآن.

ولعب النني الموسم الماضي معارًا إلى بشكتاش التركي، ورغم أن مستقبله مع آرسنال كان مجهولًا في الصيف الماضي، إلا أنه دخل بقوة حسابات الإسباني أرتيتا.

حيث أصبح اللاعب السابق لفريق المقاولون العرب المصري، أحد أهم عناصر وسط ملعب آرسنال، الذي انضم له في يناير 2016 من بازل السويسري مقابل 11 مليون جنيه إسترليني.

Advertisements

يذكر أن النني يقترب من المشاركة في المباراة رقم 100 بقميص آرسنال، لا سيما أن مباراته الأخيرة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، كانت رقم 98 للنجم المصري مع الجانرز.

وتمكن النني خلال تلك الفترة من تسجيل هدفين وتقديم 8 تمريرات حاسمة مع الفريق اللندني.

كما توج مع الفريق بثلاثة ألقاب؛ كأس الإتحاد الإنجليزي مرة (2017)، ودرع الاتحاد الإنجليزي مرتين (2017، 2020).

أقرأ ايضًا