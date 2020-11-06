الدوري الالماني: عودة الكلاسيكو بين بايرن ميونخ ودورتموند

تتجدد السبت المواجهة المباشرة بين القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي والمهاجم النروجي الفتاك الشاب إيرلينج هالاند، عندما يلتقي بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم الثمانية الأخيرة مع مضيفه بوروسيا دورتموند في “كلاسيكر” المرحلة السابعة من الدوري الألماني.

يدخل الفريقان إلى ملعب سيجنال ايدونا بارك الذي سيفتقد مرة أخرى لصخب المشجعين لا سيما في “الحائط الأصفر” بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وفي رصيد كل منهما 15 نقطة، إلا أن بايرن يتصدر بفارق الأهداف عن غريمه.

فاز بايرن بطل أوروبا باللقاءات الثلاثة الأخيرة التي جمعت الفريقين، إلا أن دورتموند خرج فائزًا في إثنتين من المباريات الثلاث الأخيرة على أرضه ضد العملاق البافاري.

يتصدر الدولي البولندي (32 عامًا) ترتيب الهدافين في البوندسليجا هذا الموسم مع 10 أهداف من خمس مباريات خاضها في حين سجل هالاند (20 عامًا) نصف هذا العدد مع خمسة أهداف في عدد المباريات ذاته.

إذ أراح كل من المدربين هانزي فليك والسويسري لوسيان فافر ليفاندوفسكي وهالاند في المرحلة السابقة الأسبوع الماضي، واستعد كل منهما للمواجهة المرتقبة بثنائية في فوز فريقيهما في دوري الأبطال منتصف الأسبوع.

سجل ليفاندوفسكي أفضل لاعب في أوروبا للعام 2020 ركلة جزاء ورأسية رائعة في فوزه بايرن 6-2 على ريد بول سالزبورج النمسوي فريق هالاند السابق.

فيما سجل الدولي النروجي هدفين في فوز دورتموند بثلاثية نظيفة على كلوب بروج البلجيكي ليصبح أول لاعب يسجل 14 هدفًا في مبارياته الـ11 الأولى في دوري الأبطال (مع سالزبورج ودورتموند الذي انتقل إليه في يناير من هذا العام).

يبدو ليفاندوفسكي على الطريق الصحيح لإنهاء 2020/2021 في صدارة ترتتيب الهدافين في البوندسليجا للموسم الرابع تواليًا، إذ يسجل هدفًا كل 37 دقيقة بمعدل هدفين في المباراة الواحدة وهو بلغ عتبة العشرة اهداف للموسم العاشر تواليًا وأصبح أول لاعب في التاريخ يحقق ذلك بعد خمس مراحل هذا الموسم.

أما هالاند فيسجل هدفًا كل 77 دقيقة.

ويسعى ليفاندوفسكي للوصول إلى عتبة الـ30 هدفًا كما فعل في ثلاثة مواسم من أصل ستة مع البافاري.

وهو كان حقق الموسم الماضي أفضل سجل تهديفي له في موسم واحد في الدوري مع 34 هدفًا وسيسعى رغم صعوبة المهمة لتحطيم الرقم القياسي لعدد الاهداف في موسم واحد المسجل بإسم الأسطورة غيرد مولر، الذي سجل 40 هدفًا في موسم 1971/1972.

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– “هدوء قبل المواجهة” -وبعيدًا عن المستطيل الأخصر، تبرز مؤخرًا مشاكل في بايرن تتعلق بمسألة تجديد عقد قلب دفاعه النمسوي دافيد ألابا الذي ينتهي في يونيو المقبل.

وقال المدافع إنه “متألم ومحبط” بعد أن سحب بايرن عرضه الذي كان سيتقاضى بموجبه 20 مليون يورو (23,6 مليون دولار) في الموسم وفق ما أشارت إليه التقارير الصحافية.

وقال فليك إنه يريد “هدوءًا في الفريق قبل المواجهة امام دورتموند”.

إلا أن السؤال يبقى عمّا إذا كان دورتموند قادرًا على ايقاف بايرن الذي سجل 44 هدفًا في 12 مباراة فقط في جميع المسابقات هذا الموسم.

وسيتسلَّح دورتموند بدفاعه القوي الذي استقبل هدفين فقط في الدوري هذا الموسم. وبعد أن عاد إلى اللعب بخط خلفي من أربعة مدافعين بدلًا من ثلاثة، لم تستقبل شباك الفريق أي هدف في المباريات الاربع الأخيرة.

إلا أن الإمتحان أمام بايرن سيكون حتمًا أصعب من الذي واجهه ضد شالكه وأرمينيا بيليفيلد في الدوري وزينيت سان بطرسبيرج الروسي وبروج في دوري الأبطال.

وقال السويسري مانويل أكانجي قلب دفاع دورتموند “نشعر براحة تامة في طريقة اللعب الجديدة. ندرك أنه بإمكاننا أن نفوز أمام بايرن على أرضنا. لقد أظهرنا ذلك في مناسبات عدة”.

وقدم لاعب خط الوسط البلجيكي أكسيل فيتسل مستوى مميزًا في الدفاع الى جانب أكانجي في الفوز على بروج، وقد يبدأ أساسيًا في مركز قلب الدفاع أيضًا ضد بايرن في حال لم يتعاف ماتس هوملز من إصابة في الفخذ.

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