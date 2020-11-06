بث مباشر | مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لقمة مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر في الدوري السعودي للمحترفين بين الاتحاد والتعاون، ضمن الجولة الرابعة التي افتتحت يوم أمس الخميس.

تنطلق مباراة الاتحاد والتعاون في تمام الساعة 16:45 بتوقيت جرينيتش، 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت السعودية، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة.

ويُنقل لقاء اتحاد جدة والتعاون على القناة السعودية الرياضية 3، بصوت المعلق السعودي المميز عبد الله الحربي الذي يعلق بصفة مستمرة على المباريات المنقولة على قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في منافسات دوري أبطال آسيا.

يتطلع اتحاد جدة مع مدافعه الجديد “أحمد حجازي” للبناء على الفوز الثمين الذي تحقق أمام الأهلي في ديربي جدة الأسبوع الماضي، ومواصلة الزحف نحو مقدمة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الاتحاد هذا اللقاء وفي جعبته 4 نقاط من انتصار وتعادل وخسارة، وهو نفس رصيد التعاون الذي يدربه الفرنسي باتريس كارتيرون منذ شهر سبتمبر الماضي، والذي سيغيب عن مباراة اليوم بعد إصابته بفيروس كورونا ليحل محله المدرب المصري أحمد فتح الله.

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اتحاد جدة 0-0 التعاون

???? ملعب الجوهرة المشعة (جدة)

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???? دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الجولة 4)

جارية الآن

???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة الاتحاد والتعاون ..

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???? أصحبكم على مدار الـ 90 دقيقة القادمــة “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365..

تشكيلة اتحاد جدة اليوم: مارسيلو جروهي – حمدان الشمراني – أحمد حجازي – زياد الصحفي – سعود عبد الحميد – كريم الأحمدي – برونو هنريكي – جاري رودريجيز – عبد الإله المالكي – عبد العزيز البيشي – رومارينيو.

تشكيلة التعاون اليوم:

حسين الشيعان – فهد الحمد – نواف الصبحي – ياسين برناوي – حسن كادش – ساندرو مانويل – ريان الموسى – ميتشل ديوك – علي النصر – عبد الله الجوعي – محمد السهلاوي.

الشوط الأول

1″ ???? صافرة بداية المباراة..

5″ واضح الضغط المستمر على حائز الكرة من لاعبي التعاون ..

5″ الاتحاد يود السيطرة والتقدم نحو الأمام للتسجيل لكن التعاون يدافع بشراسة..

9″ أوووووووووو..حمدان الشمراني كاد يورط فريقه بإعادة كرة خاطئة إلى الحارس جروهي بعد تعرضه للضغط من مهاجم التعاون داخل منطقة جزاء الاتحاد .. جروهي حاول اللحاق بها بالقدم اليمنى، لكن لحسن الحظ الكرة بعدما مرت منه ذهبت جوار القائم الأيمن بياردة واحدة لركنية..

15″ اللعب مُنحصر أكثر في خط الوسط بين الفريقين، ولا توجد فرص حتى هذه اللحظة..

20″ حمدان الشمراني يتألق هذه المرة في التغطية على الرواق الأيمن ويُبعد شبه إنفراد للتعاون ..

21″ الاتحاد لا يستطيع الخروج بالكرة بشكل صحيح من الخلف، دائمًا ما يجيد مشكلة في تسليم الكرات الحاسمة على الطرفين أو في العمق، دفاع التعاون يقف بشكل جيد جدًا.

24″ ???? فهد الحمد يسحب جاري رودريجيز من ذراعه بشكل واضح داخل منطقة جزاء التعاون، مع ذلك الحكم لم يطلق صافرته، لتستمر اللعبة حتى قام فهد الحمد بإبعاد الكرة من أمام رودريجيز إلى ركلة ركنية..

26″ بووووووم…تصويبة قوية وجميلة من جاري رودريجيز – مهاجم الاتحاد- من خارج منطقة الجزاء بعد مرور مميز من أحد لاعبي التعاون، لكن التسديدة ذهبت جوار القائم الأيمن بثلاث ياردات على الأقل.. 27″ أداء الاتحاد في الهجوم يتحسن، ومردود التعاون بدأ يتراجع بشكل ملحوظ، لو استمر هذا الضغط ربما نرى الهدف الأول للنمور..

34″ ???? الحكم يراجع تقنية الفار للتأكد من خطأ ضد لاعب وسط اتحاد جدة “كريم الأحمدي”..

34″ ???? الحكم يعتقد أن كريم الأحمدي لمس الكرة باليد عن عمد وبالتالي يجب احتساب ركلة جزاء لصالح التعاون..

34″ ???? ❌ لكن بعد مراجعة تقنية الفار قرر الحكم استئناف اللعب دون منح التعاون ركلة جزاء..