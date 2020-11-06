الهلال يهزم الإتفاق ويبتعد في صدارة الدوري السعودي بفضل “هدية ضمك”

انتصر نادي الهلال السعودي بهدفين دون رد على مضيفه الإتفاق، فى إحدي مباريات اليوم الجمعة 6-11-2020 ضمن منافسات الجولة الرابعة فى الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

انطلقت مباراة الهلال والاتفاق فى تمام الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية، 14:30 بتوقيت جرينتش، على ستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة).

ونقلت المباراة عبر شاشة القناة السعودية الرياضية إتش دي 1 بصوت المعلق الرياضي “فهد العتيبي”.

وأنهى الهلال الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف سجله النجم السعودي سالم الدوسري في الدقيقة 25 بمساعدة من الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

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وبعد 3 دقائق من انتصاف الوقت الأصلي للقاء، وعند الدقيقة 63 سجل شريك نيمار في لائحة هدافي تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أميركا الجنوبية “آندري كاريلو” الهدف الثاني لفريق الهلال، أيضًا بعد تمريرة من بافيتيمبي جوميز الذي لعب اليوم دور صانع الألعاب بإمتياز.

رفع الهلال بهذا الفوز المستحق، رصيد نقاطه لـ 10 في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين من 4 جولات، بفارق نقطتين عن نادي الفيصلي الذي سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضمك في نفس الجولة. أما الاتفاق فقد تراجع للمركز التاسع برصيد 6 نقاط، ما سيمنح ثنائي جدة “الأهلي والاتحاد” فرصة للتقدم في الجدول عليه.

وكان الزعيم قد تفوق على الاتفاق في مواجهتي الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث اكتسح خصمه برباعية في الذهاب مفابل هدف، بينما اكتفى في الإياب بالفوز بهدف دون رد.

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