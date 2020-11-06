راموس ينضم إلى قائمة الـ 19 في تاريخ ريال مدريد

انضم المدافع الدولي الإسباني “سيرخيو راموس” من قائمة الـ 19 في تاريخ ريال مدريد، ممن تمكنوا من دخول نادي المائة، فيما يخص عدد الأهداف التي سجلها مع الفريق الأول بجميع المسابقات.

تتكون القائمة المذكورة من 15 مهاجمًا، واثنان من لاعبي خط الوسط، ثم قائد الدفاع السابق “فرناندو هييرو” الذي لعب في الكثير من المباريات كلاعب وسط دفاعي بالاضافة إلى مركز المدافع “الليبرو” على النقيض من سيرخيو راموس المتمركز دائمًا في قلب الدفاع منذ تحويله من مركز الظهير الأيمن.

ووصل قائد ريال مدريد سيرخيو راموس إلى الهدف رقم 100 مع ريال مدريد في جميع المسابقات بعد تسجيل الهدف الثاني لفريقه الفائز 3-2 أمام انتر ميلانو ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

ولعب هييرو الكثير من مسيرته في ريال مدريد في خط الوسط وهذا ما يفسر جزئياً رصيده عكس راموس الذي يمكن إعتباره أول مدافع يصل إلى هذا الرقم، وقد فعل ذلك بعد 15 عامًا من وصوله إلى ملعب سانتياجو برنابيو قادمًا من إشبيلية.

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وجاء هدف قائد ريال مدريد الأول في 6 ديسمبر 2005، ضد أولمبياكوس اليوناني عندما سجل برأسه من ركلة حرة نفذها “راؤول برافو” في إحدى ليالي دوري أبطال أوروبا.

وكان راموس في ذلك الوقت، يحاول الارتقاء إلى مستوى حمل قميص ريال مدريد وتبرير سعره البالغ 30 مليون يورو حينها، ولكن الآن يبدو هذا وكأنه عادة لابد منها لدى ابن اشبيلية.

وسجل راموس في كل موسم من مسيرته في ريال مدريد منذ بدأ في تسديد ركلات الجزاء بشكل منتظم بعد مغادرة كرستيانو رونالدو عام 2018 وقد سجل 13 هدف في الموسم الماضي وهو أعلى حصيلة له في مشواره في العاصمة الإسبانية.

ونجح راموس في تسجيل ثلاثة أهداف حتى الآن هذا الموسم ومع تسجيله للأهداف بشكل متكرر، يبقى أن نرى كم عدد الأهداف التي يمكنه تسجيلها قبل أن ينتهي وقته مع اللوس بلانكوس.