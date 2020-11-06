رسميًا.. سكالوني يعلن تشكيلة الأرجنتين للجولتين القادمتين في تصفيات كأس العالم

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني قائمة الفريق للمباراتين المقبلتين المقررتين أمام باراجواي وبيرو ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

ويستضيف المنتخب الأرجنتيني منتخب باراجواي مساء الخميس المقبل (صباح الجمعة بتوقيت جرينيتش) ثم يحل ضيفًا على منتخب بيرو مساء الثلاثاء التالي (صباح الأربعاء بتوقيت جرينيتش).

وكان المنتخب الأرجنتيني قد حقق الفوز في مباراتيه الأوليين أمام الإكوادور 1 / صفر وبوليفيا 2 / 1 ليقتسم الصدارة مع نظيره البرازيلي برصيد ست نقاط لكل منهما.

وضمت القائمة التي اختارها سكالوني ونشرها الاتحاد الأرجنتيني بموقعه على الإنترنت مساء الخميس كلا من :

في حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز وأجوستين مارشيسين.

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في الدفاع: نيهوين بيريز ونيكولاس أوتاميندي وفاكوندو ميدينا ولوكاس مارتينيز كوارتا ونيكولاس تاليافيكو ووالتر كانيمان.

وفي خط الوسط: رودريجو دي بول وماركوس أكونا ونيكولاس دومينيجيز وروبرتو بيريرا وأليخاندرو جوميز وأنخيل دي ماريا ولوكاس أوكامبوس ولياندرو باريديس وإزيكيل بالاسيوس وجيوفاني لو سيلسو وجيدو رودريجيز.

وفي الهجوم: لوكاس ألاريو وليونيل ميسي وباولو ديبالا وخواكين كوريا ونيكولاس جونزاليس ولاوتارو مارتينيز.

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