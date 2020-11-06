مدرب ارسنال يطالب يويفا بادخال تقنية الفار في مجموعات الدوري الأوروبي

قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال إنه يجب على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) مراجعة عدم استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد سوى أدوار خروج المغلوب بالدوري الأوروبي بعد إلغاء هدف لفريقه بداعي التسلل أمس الخميس.

وتأخر أرسنال بعد 22 دقيقة قبل أن يفوز 4-1 في المجموعة الثانية.

لكن أرتيتا كان غاضبًا من إلغاء هدف إيدي نكتياه وأظهرت الإعادة التلفزيونية أنه لم يكن متسللًا.

وأبلغ أرتيتا الصحفيين “لا أعتقد أن هذا منطقي، عندما تملك التكنولوجيا ونؤمن أنه القرار المناسب للجميع بأستخدامها.

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“كنا نشتكي للحكام لأنه تم إبلاغنا أنه لم يكن متسللًا ومن الواضح أنه قرار كان يمكن أن يغير المباراة. لذا يجب أن ينظر (اليويفا) في الأمر ويقوم بتغييره لو كان ذلك ممكنًا”.

ويلعب أرسنال ضد أستون فيلا في الدوري بعد غد الأحد.

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