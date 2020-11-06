هاري كين: الهدف ال200؟ أشعر كأنني سجلت بالأمس لأول مرة مع توتنهام

أبدى هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي سعادته بتسجيل الهدف رقم 200 له بقميص توتنهام، وذلك خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على لودوجوريتس رازجراد 3 / 1 مساء أمس الخميس في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة العاشرة ببطولة الدوري الأوروبي.
واحتفل كين بأفضل طريقة بخوض المباراة رقم 300 له مع توتنهام، عندما افتتح التسجيل للفريق في الدقيقة 13، ليكون الهدف رقم 200 له بقميص الفريق في كل المسابقات.
وقال كين عقب المباراة :”أنا سعيد بإنجازي. الوقت يمر بسرعة، أشعر وكأنني سجلت بالأمس هدفي الأول مع الفريق.”
وأضاف :”أتمنى الأستمرار على نفس المنوال. سعيد بأننا حصدنا النقاط الثلاث. والآن أصبحنا في وضع جيد.”
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