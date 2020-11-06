الامارات | مدرب الوحدة: مباراة الوصل بالدوري تختلف عن سابقتها في كأس الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الوحدة: مباراة الوصل بالدوري تختلف عن سابقتها في كأس الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدد مدرب الوحدة، الصربي، فوك رازوفيتش، أن المباراة التي ستجمع فريقه مع الوصل بعد غدٍ الأحد ضمن الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، ستكون مختلفة تماما عن سابقتها في كأس الخليج العربي.

وتمكن الوصل من تحقيق الفوز على الوحدة في ذهاب الدور الأول من كأس الخليج العربي بهدفين مقابل هدف.

وقال رازوفيتش في مؤتمر صحافي: "لا ليس هناك تشابه بين مباراتنا مع الوصل في الدوري، والمباراة السابقة التي جمعتنا في الكأس، لقد لعبنا سابقا أمامهم، وكان ينقصنا تسعة من اللاعبين، يوم الأحد ستكون الظروف مختلفة وستكون جاهزيتنا أفضل من ناحية الأفراد وأيضا من الناحية البدنية".

وأضاف: "سنحاول أن نواصل مساعينا للتقدم بصورة أفضل في ترتيب جدول الدوري، وهذا يتطلب منا الفوز على الوصل وعلى أي فريق أخر نواجه، فريقنا يتطور بصورة واضحة، من مباراة إلى أخرى ولكن العمل الذي ينتظرنا مازال كبيرا".

وأشار: "لا أشكك للحظة واحدة أن مباراة الوحدة مع الوصل ستكون حافلة بالإثارة والتشويق، والتنافس بين اللاعبين سيكون على أشده، هذا بلا شك سيكون ممتعاً للجماهير وعلينا أن نكون مستعدين بأفضل صورة لنصل إلى هدفنا في نهاية المباراة".

يذكر أن الوحدة يحتل المركز السادس برصيد سبع نقاط، بينما يحتل الوصل المركز الثامن برصيد ستة نقاط.

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