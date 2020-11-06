الامارات | الفجيرة يفتقد لاعبين مهمين أمام اتحاد كلباء

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شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يفتقد لاعبين مهمين أمام اتحاد كلباء والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب الفجيرة الصربي غوران عن غياب أكثر من لاعب مهم عن فريقه خلال مباراة اتحاد كلباء بعد غدٍ الاحد، في الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن الفريق سيفتقد خدمات أكثر من لاعب منهم المدافع بلال يوسف والبرازيلي أوليفيرا، في وقت لم يتحدد مصير مشاركة السويدي صامويل وعلي عيد.
وقال غوران في المؤتمر الصحافي التقديمي اليوم الجمعة: "كنا قريبين من تحقيق الانتصار الأول في المباراة الماضية على حساب العين قبل أن يدرك الأخير التعادل، ولكننا نسعى إلى الفوز في مباراة اتحاد كلباء والفريق سيلعب كتلة واحدة من أجل ذلك واللاعبين سيقدموا كل ما لديهم خلال المباراة للعودة بنتيجة إيجابية على الرغم من صعوبة المهمة".
وأضاف "اتحاد كلباء يضم لاعبين وعناصر مميزين ومنهم التوغولي مالابا"، ومؤكداً أنه يحتاج لأن يكون التركيز 90 دقيقة.
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