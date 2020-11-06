الامارات | "صقور الامارات" يحلق نحو الكأس لمواجهة اتحاد كلباء في دور الـ16

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريق الامارات لخوض منافسات دور 16 لمسابقة كأس رئيس الدولة بعد أن خطف البطاقة الوحيدة عن المجموعة الاولى المؤهلة للدور التمهيدي للبطولة بفوزه على مضيفه البطائح 4-3، اليوم الجمعة.

وسجل للإمارات البرازيلي ديغو دا سيلفا (10 و43)، والكولومبي توني توبار (57 و69)، وللبطائح البرازيلي واندرسون ميوراو (16)، وياسر عبد الله (28)، وعادل احمد (82).

ورفع «الصقور» رصيده إلى 11 نقطة بالمركز الاول، ليتأهل إلى مواجهة اتحاد كلباء في دور الـ16.

وستقام اليوم مباراتين عند الساعة 4:45 مساءا بين مسافي ودبا الفجيرة والعروبة ومصفوت لتحديد صاحب البطاقة الثانية عن المجموعة الثانية

وفي مباراة اخرى، فاز الحمرية على العربي (4-2)، وشهدت المباراة تسجيل اول «سوبر هاتريك» في البطولة للاعب الحمرية الفرنسي فانيفا اندرياتسيما (50 و53 و66 و84)، بينما سجل للعربي فارس الجابري (24) وعبد الله الكعبي (31)،

وفاز التعاون على دبا الحصن بنتيجة (3-1)حيث سجل للتعاون البرازيلي فيليب فيدليس هاتريك (69، 46، 19) بينما سجل لدبا الحصن حمدان المنصوري (10). تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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