شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يودع أحمد فتحى: طول عمرك راجل وتاريخ كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرص وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بالنادي الأهلي، على توديع زميله أحمد فتحى ظهير أيمن المارد الأحمر الذى انتقل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لصفوف فريق بيراميدز، بعدما انتهي تعاقده مع الأحمر بنهاية الموسم الحالي، ليفضل خوض تجربة جديدة ويوقع للفريق السماوى لمدة 3 سنوات مقبلة، ونشر الحاوى صورته مع الجوكر عبر صفحته الرسمية علي انستجرام معلقًا عليها: "حبيبى يا جوكر ربنا يوفقك يا فتحى، طول عمرك راجل وتاريخ كبير، ربنا يكرمك في القادم".



الجوكر

وأسدل الستار نهائياً على رحلة الجوكر مع القلعة الحمراء، رحلة سعيدة كادت أن يكون عنوانها سوء الخاتمة بعدما فضل أحمد فتحى عرض بيراميدز ورفض تمديد تعاقده مع الأهلى لولا أن فتحي نجح في عبور الطريق المبلد بالغيوم وأذاب جبل الجليد مع الجماهير الاهلاوية ليكسب احترامهم ويخرج مرفوع الرأس ولايسقط في بئر النسيان الذى خطف أساطير حمراء كثيرة بعد قرارات وتصريحات صادمة أنهت غرام السنين بين الطرفين.

تسلح أحمد فتحى بالالتزام في التدريبات وبذل كل نقطة عرق في المباريات وتحلى بالروح القتالية ليخطف أنظار عشاق الأهلى الذين أثنوا على أداؤه وإخلاصه للفانلة الحمراء حتى الدقيقة الأخيرة ليؤكد أنه لاعب محترف قولا وفعلا.

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أحمد فتحى شارك في حسم بطولة الدوري للأهلى بل ولعب أمام ناديه الجديد بيراميدز بإصرار منقطع النظير ليفقده نقطتين بالتعادل السلبى كانت سبباً في خسارة الفريق السماوى لقب الوصيف وبالتالي فرصة الظهور في دوري الابطال الافريقى بالموسم الجديد الذى سيكون الجوكر متواجداً فيه مع بيراميدز.

تخلى أحمد فتحى عن التصريحات الإعلامية وانتقاد إدارة الأهلى بعد عدم تمديد تعاقده بل بالعكس خرج في بيان عبر حسابه على تويتر أعلن فيه أنه أهلاوى وسيظل عاشق للكيان وقرار رحيله عن القلعة الحمراء هو أصعب قرار اتخذه ليكسب ود الجماهير التي احترمت عدم انتقاده للأهلى أو محاولته كسب التعاطف بإطلاق تصريحات كاذبة مثلما فعل بعض اللاعبين الذين ودعوا المارد الأحمر هذا الموسم وفشلوا في الاحتفاظ بعلاقتهم المتميزة مع الجماهير الحمراء.

وكانت جماهير الاهلى تمنى النفس أن يشارك الجوكر في مباراة نهائي دوري الابطال الافريقى ويحمل اللقب الافريقى حال تتويج المارد الأحمر به بصفته كابتن الفريق لولا قرار اتحاد الكرة بإنهاء الموسم في 31 أكتوبر ، وخاض فتحى آخر مبارياته الأفريقية مع المارد الأحمر أمام الوداد المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليشارك مع زملائه فى الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويخرج متأثراً بنهاية الرحلة الحمراء قبل المشاركة في النهائي المرتقب.

توج أحمد فتحى مع الأهلى بـ 19 لقباً على مدار مسيرته الطويلة، جاءت كالتالى: 11 لقب بطولة دورى عام من ضمنها بطولة الموسم الجارى التى حسمها الأحمر مبكرا، وبطولة كأس مصر، 3 بطولات كأس السوبر المصرى ومثلها فى دورى أبطال أفريقيا، بطولتين كأس السوبر الأفريقى.

وشارك أحمد فتحى مع الأهلى فى 350 مباراة سجل خلالها 24 هدفاً وصنع 63 آخرين، منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء فى موسم 2007 أى قبل 13 عاماً.