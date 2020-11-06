شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج يتأهل لمواجهة بول كول فى نهائى بطولة كلاسيك للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل البطل المصرى على فرج، المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، إلى الدور النهائى ببطولة كلاسيك للاسكواش، والتى تستمر حتى السابع من نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 175 ألف دولار كأحد البطولات المصنفة بفئة البلاتينيوم وهى أعلى فئة ببطولات الاسكواش، وشهدت البطولة مشاركة مصرية واسعة لعدد من اللاعبين، كما شهدت الأدوار السابقة العديد من المفاجآت أيضاً، بعد خروج محمد الشوربجى المصنف الثانى عالميا من دور الـ 16 عقب خسارته أمام لاعب وادى دجلة الصاعد يوسف إبراهيم.

وفاز على فرج فى مباراة الدور نصف النهائى على مواطنه طارق مؤمن، المصنف الثالث عالمياً، بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-9, 11-2, 11-4.

وبذلك يواجه البطل المصرى، نظيره النيوزلاندى بول كول فى مباراة الدور النهائى، حيث كان الأخير قد تغلب على المصرى فارس الدسوقى فى مباراة الدور نصف النهائى بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 37 دقيقة أيضاً وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-9, 11-0, 11-0.

Advertisements

وفى وقت سابق، كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، عن التصنيف العالمى الجديد للرجال فى شهر نوفمبر، حيث استعاد البطل المصرى على فرج، صدارة التصنيف العالمى بعدما تراجع عنها فى فبراير الماضى، لصالح محمد الشوربجى، إلا أن فوز على فرج مؤخراً ببطولة مصر الدولية للاسكواش والتى أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة، رفع من نقاطه ليستعيد الصدارة بعد 9 أشهر من هيمنة محمد الشوربجى عليه.

وتراجع محمد الشوربجى إلى التصنيف الثانى، كما تقدم طارق مؤمن مركزاً ليصل إلى التصنيف الثالث متخلياً عن المركز الرابع لكريم عبد الجواد الذى تراجع بعد خروجه المفاجئ من بطولة مصر الدولية فى الأدوار الأولى.

فيما تقدم مروان الشوربجى مركزاً ليصل إلى التصنيف السادس عالمياً، وتقدم مصطفى عسل 4 مراكز ليصل إلى التصنيف الـ 14 بعدما كان فى المركز الـ 18 وذلك بعد وصوله إلى نصف نهائى بطولة مصر الدولية وتغلبه على أكثر من لاعب يسبقه فى التصنيف.