شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمهد أحمد رفعت الطريق لانتقال كريم العراقى إلى الزمالك ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل ينضم كريم العراقى لاعب المصرى إلى الزمالك؟.. بات هو السؤال الأكثر تردداً فى الوقت الحالى بعدما شهدت الساعات الأخيرة، إتمام مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر إجراءات التعاقد مع أحمد رفعت مهاجم فريق الزمالك في صفقة انتقال نهائي وبعقد يمتد لثلاثة مواسم إعتباراً من الموسم المقبل 2021/2020 وحتى نهاية موسم 2023/2022، فى "عربون محبة وتفاهم"، وربما هى ساعات قليلة تفصلنا أيضاً عن صفقة جديدة بين الناديين، خاصة بعدما رحب مسئولو المصرى البورسعيدى بانتقال كريم العراقى، مدافع الفريق، للزمالك بعد المفاوضات التى دارت بين مسئولى النادى خلال الأيام الماضية فى ظل الحاجة الماسة للفريق الأبيض لظهير أيمن قوى بعدما ظهر ذلك واضحاً خلال دورى أبطال أفريقيا بعد إصابة حازم إمام والاستعانة بأحمد عيد اللاعب الشاب.

ووافق مسئولو المصرى على انتقال كريم العراقى للزمالك بشرط الحصول على الثلاثى "أحمد رفعت ومحمد عنتر"، الذى يتمسك على ماهر المدير الفنى للنادى البورسعيدى بتواجده نظرا لعمله بإمكانياته الفنية، بالإضافة إلى "محمد عبد السلام" الذى بزغ نجمه مع المنتخب الأوليمبى.

وبعد إتمام صفقة رفعت، باتت التوقعات تشير إلى إقتراب كريم العراقى من إرتداء القميص الأبيض فى الموسم الجديد.

كان أحم رفعت قد وقع على تعاقده الجديد مع القلعة الخضراء في حضور لجنة التعاقدات بالنادي المصري والممثلة في محمد الخولي نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس عدنان حلبية وشريف مزروع عضوا مجلس إدارة النادي المصري، والذين كانوا قد دخلوا في مفاوضات مطولة مع مجلس إدارة نادي الزمالك للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا.

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الجدير بالذكر أن اللاعب أحمد رفعت كان قد تدرج في صفوف الناشئين بنادي انبي ، حيث انضم معه لصفوف كافة منتخبات الناشئين ، وكان كذلك أحد العناصر الأساسية لمنتخب مصر للشباب الحاصل على بطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت بالجزائر خلال شهر مارس من العام 2013 ، كما شارك خلال صيف العام ذاته في نهائيات كأس العالم للشباب التي أقيمت بتركيا ، قبل أن ينضم للزمالك صيف عام 2016 ، قبل أن يتم إعارته خلال الموسم الماضي لفريق الاتحاد السكندري والذي قدم معه مستويات متميزة للغاية جعلته أحد أبرز نجوم الفريق بالموسم المنقضي.