شكرا لقرائتكم المصري يعلن ضم أحمد رفعت لاعب الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الحساب الرسمى للنادى المصرى، عبر وقع تويتر، عن ضم أحمد رفعت لاعب الزمالك، لتدعيم الفريق البورسعيدى خلال الموسم الجديد، ونشرت صفحة المصرى صورة لأحمد رفعت وعلقت" هل أنتم جاهزون للمفاجأة ؟ رحبوا معنا بالنجم أحمد رفعت نسرًا جديدًا من نسور القلعة الخضراء ، أحمد رفعت ...... مصراوي.



أحمد رفعت

فى سياق آخر، رحب مسئولو المصرى البورسعيدى بانتقال كريم العراقى، مدافع الفريق، للزمالك بعد المفاوضات التى دارت بين مسئولى النادى خلال الأيام الماضية فى ظل الحاجة الماسة للفريق الأبيض لظهير أيمن قوى بعدما ظهر ذلك واضحاً خلال دورى أبطال أفريقيا بعد إصابة حازم إمام والاستعانة بأحمد عيد اللاعب الشاب.

Advertisements

ووافق مسئولو المصرى على انتقال كريم العراقى للزمالك بشرط الحصول على الثلاثى "أحمد رفعت ومحمد عنتر"، الذى يتمسك على ماهر المدير الفنى للنادى البورسعيدى بتواجده نظرا لعمله بإمكانياته الفنية، بالإضافة إلى "محمد عبد السلام" الذى بزغ نجمه مع المنتخب الأوليمبى.

ويرفض مجلس إدارة الزمالك دخول الثلاثى سالف الذكر فى مفاوضات كريم العراقى ويطالبون بتحديد مقابل مادى فى الصفقتين، فى ظل علمهم أن الثلاثى سيديرون مبالغ أكبر من صفقة العراقى.