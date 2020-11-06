شكرا لقرائتكم جرين هيلز يشارك في ماراثون الدراجات ويشكر وزير الرياضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مجلس إدارة نادى جرين هيلز برئاسة الدكتور تامر السعيد على مشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم بصحبة500 شاب من شباب مدينة الشروق والمدن المجاورة ماراثون الدراجات الهوائية والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة تحت شعار " الرياضة حق للجميع " .

كان في في مقدمة الحضور تامر عثمان امين الصندوق وأسامة يوسف وسامح يوسف المهندس أشرف صالح أعضاء مجلس الإدارة، واللواء علاء وفا، المدير التنفيذى، وانتهز السعيد الفرصة لتوجيه الشكر للدكتور اشرف صبحي لجهوده في إنهاء ملف عودة أرض نادي جرين هيلز ونقل اصول النادي الي وزاره الشباب و الرياضة من وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية

انطلق الماراثون بمشاركة مختلف المراحل السنية من شارع جمال عبد الناصر بمدينة الشروق لينتهي بحديقة الدراجات بشارع الستين .

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وفي سياق متصل افتتح وزير الشباب والرياضة جيم أوت دور ومضمار للدراجات بطول 1.5 كيلو متر بحديقة الدراجات مجانا والذي يأتي ضمن عدد من صالات الجيم المفتوح التي تقام في الحدائق العامة لتشجيع الشباب على الممارسة لتمرينات اللياقة البدنية.

حضر الماراثون الدكتور ٱحمد الشيخ المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة ، عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية ، أشرف البجرمي وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.