شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يعلن القائمة النهائية لمباراتىّ توجو غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد بركات، مدير منتخب مصر الأول، أن القائمة النهائية لمباراتىّ توجو يومىّ 14 و17 نوفمبر الجارى ستعلن عقب نهاية مران الفريق غدا، السبت، قبل الحصول على راحة من التدريبات لمده 24 ساعة، على أن يتجمع المنتخب الاثنين للدخول فى معسكره المغلق بانضمام كل العناصر التي دخلت القائمة النهائية.
وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، أسماء المنضمين من لاعبى الزمالك لقائمة الفريق الوطني استعداداً للتحضيرات الرسمية لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.واللاعبون المنضمون هم: محمد أبوجبل ومحمود حمدى (الونش) ومحمود علاء وطارق حامد واحمد سيد (زيزو) ومصطفى محمد.
وينضم هؤلاء اللاعبون إلى تدريبات المعسكر المفتوح غدا بعد حصولهم على راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراتهم أمام الرجاء البيضاوي في لقاء العودة لقبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.
فى السياق ذاته، كشف حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر الأول، أن ضغط المباريات فى الكرة المصرية كان كبير للغاية فى الفترة الماضية، مشددا على أنه يراهن على رغبة اللاعبين فى التغلب على الإجهاد، مع تمنيات أن يعود لاعبو الاهلى والزمالك إلى أنديتهما دون حدوث أى إصابات، وأضاف البدرى أن الفوز فى مواجهتىّ توجو هو سبيل منتخب مصر للصعود لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، كما أن سبب استدعاء عدد كبير من اللاعبين هو تعويض الإصابات حال حدوثها، قائلا، إن الظروف التى يتعرض لها المنتخب لم تحدث فى تاريخ الكرة المصرية .
ويتواجد فى معسكر المنتخب الأول 19 لاعبا هم مهدى سليمان (بيراميدز )ومحمد بسام (طلائع الجيش )و عبدالله السعيد وعلى جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدى واحمد توفيق ورمضان صبحى (بيراميدز )ومحمد شريف (إنبي) وحسام حسن واحمد ابوالفتوح (سموحة ) طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب )وأكرم توفيق (الجونة) و محمد الشناوى و محمد هانى و أيمن أشرف و عمرو السولية و حمدى فتحى و محمد مجدى أفشة " الأهلي" .
فى السياق ذاته، كشف حسام البدرى عن إمكانية استدعاء محمود كهربا لاعب الأهلى لمعسكر منتخب مصر خلال الساعات المقبلة بعد استبعاده، وذلك لتعويض إصابة طاهر محمد طاهر بشد فى العضلة الأمامية واستبعاده من المعسكر.
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