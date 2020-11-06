شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم زامبى يحدد مصير عودة فخر الدين بن يوسف للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر لـ ”الخليج 365” أن لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى أرجأت فكرة إتمام التعاقد مع التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الدراويش السابق، رغم الاتفاق على كل بنود التعاقد بين الطرفين انتظاراً لحسم المفاوضات مع مهاجم زامبى تتوسم اللجنة أنه أفضل من المهاجم التونسى، الذى يرى مسئولو لجنة التعاقدات أن سنه كبير وفرص إفادته لقلعة الدراويش ستكون قليلة بالمقارنة بالمهاجم الزامبى. واستقرت اللجنة أنه فى حال فشل التعاقد مع المهاجم الزامبى ستحدد على الفور موعد وصول فخر الدين بن يوسف بعد إرسال تذاكر الطيران له تمهيداً لتوقيع عقد جديد معه.

ولعب فخر الدين بن يوسف للإسماعيلى منذ يناير الماضى بعدما انضم للدراويش فى صفقة انتقال حر لمدة 6 أشهر، سجل خلالها هدفين فى 4 مباريات بالدورى، ولكن جاءت أزمة جائحة كورونا لتنهى علاقة الطرفين قبل أن تدور مفاوضات للعودة بين اللاعب والنادى الأصفر.

ونجح مجلس إدارة الإسماعيلى بشكل رسمى فى خطف الأنجولى الهداف "أرى بابل" بتوصية من قبل لجنة التعاقدات، حيث بذل مسئولو النادى جهودًا كبيرة لإنجاز هذه الصفقة وضم أحد أبرز نجوم القارة السمراء فى الوقت الراهن، كما أنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بشكل رسمي، التعاقد مع أحمد مصطفى الجناح الأيمن وصانع الألعاب خلال الميركاتو الحالى وذلك بعد اشادة جهاز الدراويش بقدراته الفنية والبدنية.

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وقال علاء وحيد، المتحدث الإعلامى للإسماعيلى، إن مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان نجح فى التعاقد بصفة رسمية مع الدولى الجزائرى "رضوان شريفى" خلال فترة الانتقالات الحالية.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48.

وقاد البرازيلى هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدف وتلقت شباكه 13 هدف.