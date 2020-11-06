شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يكشف تفاصيل عقد أحمد رفعت فى صفقة بيع نهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر، إجراءات التعاقد مع أحمد رفعت مهاجم فريق الزمالك فى صفقة انتقال نهائي وبعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتباراً من الموسم المقبل 2021/2020 وحتى نهاية موسم 2023/2022.

ووقع اللاعب على عقده الجديد مع القلعة الخضراء فى حضور لجنة التعاقدات بالنادى المصرى، الممثلة في محمد الخولي نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس عدنان حلبية وشريف مزروع عضوى مجلس إدارة النادي المصري، والذين كانوا قد دخلوا في مفاوضات مطولة مع مجلس إدارة نادي الزمالك للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا.

جدير بالذكر أن اللاعب أحمد رفعت كان قد تدرج في صفوف الناشئين بنادي انبي ، حيث انضم معه لصفوف كافة منتخبات الناشئين ، وكان كذلك أحد العناصر الأساسية لمنتخب مصر للشباب الحاصل على بطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت بالجزائر خلال شهر مارس من العام 2013 ، كما شارك خلال صيف العام ذاته في نهائيات كأس العالم للشباب التي أقيمت بتركيا ، قبل أن ينضم للزمالك صيف عام 2016 ، قبل أن يتم إعارته خلال الموسم الماضي لفريق الاتحاد السكندري والذي قدم معه مستويات متميزة للغاية جعلته أحد أبرز نجوم الفريق بالموسم المنقضي.

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فى سياق آخر، رحب مسئولو المصرى البورسعيدى بانتقال كريم العراقى، مدافع الفريق، للزمالك بعد المفاوضات التى دارت بين مسئولى النادى خلال الأيام الماضية فى ظل الحاجة الماسة للفريق الأبيض لظهير أيمن قوى بعدما ظهر ذلك واضحاً خلال دورى أبطال أفريقيا بعد إصابة حازم إمام والاستعانة بأحمد عيد اللاعب الشاب.

ووافق مسئولو المصرى على انتقال كريم العراقى للزمالك بشرط الحصول على الثلاثى "أحمد رفعت ومحمد عنتر"، الذى يتمسك على ماهر المدير الفنى للنادى البورسعيدى بتواجده نظرا لعمله بإمكانياته الفنية، بالإضافة إلى "محمد عبد السلام" الذى بزغ نجمه مع المنتخب الأوليمبى.