شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعلن ضم أحمد رفعت لاعب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النادى المصرى اليورسعيدى، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، ضم أحمد رفعت لاعب الزمالك لتدعيم الفريق خلال الموسم الجديد، ونشرت صفحة المصرى صورة لأحمد رفعت وعلقت قائلة، "هل أنتم جاهزون للمفاجأة؟.. رحبوا معنا بالنجم أحمد رفعت نسرًا جديدًا من نسور القلعة الخضراء.. أحمد رفعت ...... مصراوي".



احمد رفعت

فى سياق آخر، رحب مسئولو المصرى البورسعيدى بانتقال كريم العراقى، مدافع الفريق، للزمالك بعد المفاوضات التى دارت بين مسئولى النادى خلال الأيام الماضية فى ظل الحاجة الماسة للفريق الأبيض لظهير أيمن قوى بعدما ظهر ذلك واضحاً خلال دورى أبطال أفريقيا بعد إصابة حازم إمام والاستعانة بأحمد عيد اللاعب الشاب.

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ووافق مسئولو المصرى على انتقال كريم العراقى للزمالك بشرط الحصول على الثلاثى "أحمد رفعت ومحمد عنتر"، الذى يتمسك على ماهر المدير الفنى للنادى البورسعيدى بتواجده نظرا لعمله بإمكانياته الفنية، بالإضافة إلى "محمد عبد السلام" الذى بزغ نجمه مع المنتخب الأوليمبى.

ويرفض مجلس إدارة الزمالك دخول الثلاثى سالف الذكر فى مفاوضات كريم العراقى ويطالبون بتحديد مقابل مادى فى الصفقتين، فى ظل علمهم أن الثلاثى سيديرون مبالغ أكبر من صفقة العراقى.