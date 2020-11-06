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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة، الموافق 6 نوفمبر 2020، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، إعلان حسام البدرى القائمة النهائية للمنتخب غدا استعدادا لتوجو.

حسام البدرى يعلن القائمة النهائية للمنتخب غدا استعدادا لتوجو

يعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري غداً السبت عن القائمة النهائية لمباراتي توجو المقرر لهما يومي 14 و 17 نوفمبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكاس الأمم الأفريقي 20122 ، حيث يرغب البدري في الاستقرار على القائمة النهائية والتركيز معهم والتي لن تخرج عن 26 لاعبا.

الزمالك يطالب الدوليين بتطبيق الإجراءات الاحترازية فى المنتخبات

طلب الجهاز الطبى لفريق الزمالك، بقيادة محمد أسامة طبيب الفريق، من اللاعبين الدوليين الذين سينضمون لمعسكرات بلادهم خلال الأيام المقبلة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة خوفاً من تعرض أحدهم للإصابة بفيروس كورونا، فى ظل التخوفات من الموجة الثانية للفيروس والمرتقبة خلال الفترة المقبلة.

الخطيب يبحث مع موسيمانى تطورات مفاوضات ضم سيرينو للأهلي

بحث محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مع بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق تطورات جهود الأخير للتعاقد مع الأورجويانى جاستون سيرينو، لاعب صن داونز الجنوب أفريقى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما جدد مسئولو القلعة الحمراء رغبتهم فى ضم اللاعب الصيف الجارى بدلاً من السنغالى آليو بادجى.

خالد مهدى يعلن تمديد تعاقد مختار مختار مع الإنتاج الحربى لمدة موسم

أكد خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن مختار مختار المدير الفنى للفريق مدد تعاقده مع الفريق لمدة موسم، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "عقدنا جلسة مع مختار مختار ووقع على العقد الجديد لمدة موسم بشكل رسمي"، وأضاف خالد مهدى "لجنة التعاقدات بالإنتاج تواصل اجتماعاتها بالتنسيق مع اللواء أشرف عامر رئيس النادى ومختار مختار المدير الفنى للفريق لمناقشة آخر تطورات الصفقات الجديدة تمهيداً للإعلان الرسمى عنها".

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سموحة يخاطب اللجنة الخماسية للحفاظ على حق المشاركة فى البطولة العربية

أرسل نادى سموحة خطاباً إلى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة للحفاظ على حقوق الفريق السكندرى بالمشاركة فى البطولة العربية، بعدما أنهى سموحة الدورى الماضى فى المركز الخامس. وكتب المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، "أرسلنا اليوم خطابا إلى اللجنة الخماسية فى اتحاد كرة القدم نحفظ حقنا فى لعب البطولة العربية لأننا الخامس فى الدوري العام، ولا يمكن تجاهل هذا الترتيب فى حقنا فى لعب البطولة العربية، بالإضافة إلى أن سموحة نادٍ جماهيرى ويضم 125 ألف أسرة مصرية".

الإنتاج الحربى يرفض الصفقات التبادلية فى انتقال عامر للإسماعيلى

كشف خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن ناديه أبلغ مسئولى الإسماعيلى بأن فكرة عقد صفقات تبادلية لإتمام صفقة انتقال عامر عامر حارس مرمى الفريق للدراويش مرفوضة، وقال خال مهدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "تلقينا اتصالات من مسئولى الإسماعيلى للحصول على خدمات عامر عامر ورحبنا بالفكرة للاستفادة المادية من بيع الحارس إلى ينتهى تعاقده بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل".

الأهلي يكثف مفاوضات تدعيم حراسة المرمى ويفاضل بين جاد وبسام والشناوى

كثّف مسئولو النادي الأهلي اتصالاتهم مع نظرائهم في ناديي إنبي وطلائع الجيش لضم محمود جاد حارس الأول أو محمد بسام حارس الثاني خلال فترة الإنتقالات الصفيية الجارية بعدما أكدت لجنةالتخطيط للكرة بالنادي برئاسة محسن صالح على ضرورة تدعيم مركز حراسة المرمى بالفريق وهو الإقتراح الذى وافق عليه بل طلبه الجنوب أفريقي بيتسو موسمياني المدير الفني للفريق الذى أوصى بالتعاقد مع حارس مرمى لذا فتحت إدارة الأهلي خطوط إتصالات مع ناديي إنبي والطلائع لضم جاد أو بسام مع ظهور إتجاه ثالث في القلعة الحمراء يُطالب بالتعاقد مع أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز الذى يراه كثيرون يمتلك مواصفات الحارس القوي والمنُاسب لشخصية الأهلي .