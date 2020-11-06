شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى يكشف حصوله على 3 أحكام براءة بقضية الميراث ويشكر الخليج 365.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علّق مجدى عبد الغنى، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، على الأحكام القضائية التى يتم نشرها ضده فى القضية المرفوعة من جانب بعض أفراد عائلته، وقال البلدوزر لـ"الخليج 365"، "أولا أنا مظلوم فى الموضوع دا، ثانيا نفس الأفراد القديمة التى اللى كسبت القضايا ضدهم هم نفسهم اللى بيرفعوا نفس القضايا، وأحتاج للجوء للقضاء للحصول على حقى، والحمد لله حصلت فى القضايا السابقة على براءة وانتهى الأمر".

وأضاف عبد الغنى، "أحترم رجال القضاء، وأطالب فى نفس الوقت بعدم الأخذ بالعقود القديمة التى تعود لسنة 54 و58 و61، وتحولت الممتلكات وقتها إلى شوارع وميادين حاليا، وبالتالى لا يجوز أن أحاسب عليها، وكان يجب أن يقوم المحامون التابعون لى بالطعن عليها".

Advertisements

وتابع البلدوزر، "الأحكام التى يتم ترديدها حاليا جميعها غيابية، ولكن الأخبار تنشر وكأننى تم حبسى رغم أنها غيابية وبالتالى أمامى عدة درجات للتقاضى بعدها منها الطعن والنقض والاستئناف".

وأضاف، "حصلت على 3 أحكام بإيقاف تنفيذ القرارات ضد نفس الأشخاص، وهذا يعتبر إساءة لاستعمال حق التقاضى".