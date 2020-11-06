شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج : كل ما تريد معرفته عن تطورات صفقة شراء الأهلى سيرينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من جديد فرضت مفاوضات النادي الأهلي مع الأورجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي لتفرض نفسها على سطح الأحداث الكروية في القلعة الحمراء بعدما بات اللاعب الأورجوياني واحداً من أهم اللاعبين المطلوبين في الأهلي وتجدد الحديث عنه بعدما تعثّرت المفاوضات في وقت سابق بسبب مغالاة صن داونز للاستغناء عن اللاعب ، وفي التقرير التالي نلقي الضوء على تطورات مفاوضات الأهلي مع سيرينو.

س: ما هي أخر تطورات مفاوضات الأهلي مع سيرينو؟

ج: الأهلي أعاد فتح باب التفاوض مع اللاعب الأورجوياني مؤخراً بعدما تلقى معلومات بإمكانية استغناء صن دوانز عن سيرينو.

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س: هل تدخل موسيماني المدير الفني للأهلي طرفاً في هذه المفاوضات؟

ج: نعم..فالمدير الفني للأهلي يرتبط بعلاقة جيدة للغاية بإدارة صن داونز بعدما قام بتدريب الفريق لمدة 8 سنوات حقق خلالها العديد من البطولات المحلية والقارية أبرزها دوري أبكال أفريقيا عام 2016 أمام الزمالك كما يرتبط موسيماني بعلاقة قوية مع سيرينو.

س: ماذا عن المبلغ الذي رصده الأهلي لضم سيرينو؟

ج: لم يتحدث مسئولو القلعة الحمراء بشكل صريح عن هذه المفاوضات لكن المعلومات الواردة من جنوب أفريقيا ومن داخل الأهلي تؤكد أن الأخير رصد 3 ملايين دولار لضم النجم الأورجوياني.

س: هل تفاوض صن داونز فعلاً مع ثنائي الأهلي حسين الشحات وقفشة للدخول ضمن الصفقة؟

ج: هذا لم يحدث..فالنادي الجنوب أفريقي لم يتفاوض مع قفشة والشحات أو كلاهما وهذا أمر بعيد تماماً عن التنفيذ .