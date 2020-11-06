شكرا لقرائتكم خبر عن كشف طبى أخير لتحديد موقف طاهر محمد طاهر من الاستمرار بالمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي، لكشف طبى وبدنى عصر اليوم خلال مران الفراعنة لتحديد مصيره من الاستمرار فى المنتخب أو الاستبعاد بعدما اشتكى اللاعب من شد فى العضلة الأمامية أمس الأول، الأربعاء، فى إطار الإعداد لمباراتي توجو المقرر لهما يومى 14 و17 نوفمبر فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التي تسضيفها الكاميرون.

وخرج طاهر محمد طاهر لاعب المنتخب وخاض طاهر طاهر تدريبات بدنية أمس على أن يتواجد فى مران المنتخب اليوم لتحديد إمكانية استمراره من عدمه، وإن كان الأقرب هو استبعاده لحاجته لراحة.

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ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة توجو ذهابا وإيابا يومي 14 و17 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وأضاف حسام البدرى، فى مؤتمر صحفى، أن هناك احتمالا لانضمام كهربا جناح الأهلى لمنتخب مصر فى الفترة المقبلة، مؤكدا أن الحسابات كلها فنية وليس أى شيء آخر، وهناك احتمالية لضم كهربا لتعويض طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى الجديد المصاب