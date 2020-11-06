شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد إقامة ودية المنتخب الأوليمبى والبرازيل فى 17 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد وصول منتخب البرازيل الي مصر يوم 9 نوفمبر الجاري استعدادا لمواجهة منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب يوم 17 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة في اطار استعداد الفراعنة الصغار لاوليمبياد طوكيو 2021، ويخوض منتخب مصر ودية أولي أمام منتخب كوريا الجنوبية يوم 12 نوفمبر الجاري لتجهيز اللاعبين لاوليمبياد طوكيو فى الوقت الذى يلتقي فيه منتخب البرازيل مع كوريا يوم 14 من الشهر الجاري .

ويخوض منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب تدريباته في الرابعة عصر اليوم الخميس ، بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة في إطار الإعداد لمواجهة كوريا الجنوبية ودياً يوم 12 نوفمبر الجاري ، ثم الودية الثانية أمام البرازيل يوم 14 من نفس الشهر بالقاهرة في إطار الإعداد لاوليمبياد طوكيو 2021، وأكد شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبى أن الحجر الصحى واجراءات الكورونا كانت هى سبب نقل مباراتى المنتخب الاوليمبى مع كوريا والبرازيل من السعودية لمصر.

وقال غريب : اتحاد الكرة ووزارة الرياضة قاموا بمجهود كبير مع المنتخبين للموافقة علي نقل الوديتين من السعودية للقاهرة.كما أكد شوقى غريب انه تم الاتفاق علي خوض 3 مباريات ودية في معسكر يونيو المقبل قبل انطلاق اولمبياد طوكيو، مشددا علي ان حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول هو صاحب القرار النهائى في الاحتفاظ برمضان صبحي ومصطفي محمد وطاهر محمد أو إعادتهم للمنتخب الأولمبي .