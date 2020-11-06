رسميا.. المصري يعلن تعاقده مع أحمد رفعت من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي المصري البورسعيدي تعاقده مع أحمد رفعت في صفقة انتقال نهائي قادما من الزمالك لمدة ثلاثة مواسم، اعتبارا من موسم 2020/2021 إلى نهاية موسم 2022/2023.

وقال المصري، في بيان رسمي اليوم الجمعة، إن مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية أتم الصفقة بعد التنسيق مع الجهاز الفني بقيادة علي ماهر.

وأضاف النادي أن أحمد رفعت وقَّع على تعاقده الجديد في حضور لجنة التعاقدات، الممثلة في محمد الخولي نائب رئيس مجلس الإدارة وعدنان حلبية وشريف مزروع عضوا مجلس إدارة النادي المصري، والذين دخلوا في مفاوضات مطولة مع مجلس إدارة الزمالك للتعاقد مع صاحب الـ27 عامًا.

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وأكد مصدر مقرب من رفعت في تصريحات لمصراوي أن هناك اتفاق ثلاثي مكتوب بين الزمالك والمصري، يعطي النادي الأبيض الحق في استعادة اللاعب، وأن يكون له أحقية شراء عقده مرة أخرى.

وكان أحمد رفعت تدرج في صفوف الناشئين بنادي إنبي، ثم انتقل إلى الزمالك عام 2016، قبل أن تتم إعارته خلال الموسم الماضي 2019/2020 لفريق الاتحاد السكندري،

يُذكر أن رفعت انضم لصفوف كافة منتخبات الناشئين، وكان أحد العناصر الأساسية لمنتخب مصر للشباب الحاصل على بطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت بالجزائر خلال شهر مارس من العام 2013، كما شارك خلال صيف العام ذاته في نهائيات كأس العالم للشباب التي أقيمت بتركيا.