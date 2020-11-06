تقارير مغربية: جمال سلامي مستمر مع الرجاء رغم خسارته من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الرجاء المغربي، مساء اليوم الجمعة، حقيقة استقالة مدرب الفريق جمال سلامي من منصبه، عقب خروج الفريق من دوري أبطال أفريقيا على يد الزمالك.

وأكد المصدر خلال تصريحات نشرها موقع "le360 sport" المغربي، أنه لا صحة عن الأنباء المتداولة بشأن تقديم سلامي لاستقالته من تدريب الرجاء، بعد الهزيمة أمام الزمالك المصري، بأربعة أهداف لواحد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا .

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وأوضح، أن إدارة الرجاء لم تتلق أي طلب استقالة لجمال سلامي بعد الهزيمة من الزمالك، مؤكدا أن المدرب تحدث إلى اللاعبين في غرفة الملابس بشكل عادٍ وهنأهم على الأداء الكبير، ولم يشر إلى الاستقالة أو ما شابهها.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الرجاء سيعقد اجتماعا حاسما خلال الساعات القليلة المقبلة رفقة سلامي، من أجل تقييم الوضع في الفريق وتحديد المسؤوليات بعد الهزيمة التي تلقاها أمام الزمالك.

وكانت بعض جماهير الرجاء قد طالبت برحيل السلامي وحملته مسؤولية الهزيمة أمام الزمالك، والبحث عن مدرب جديد يقود الفريق الموسم المقبل.