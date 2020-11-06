رسميا.. حسام البدري يعلن ضم 6 لاعبين من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أعلن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني عن ضم 6 عناصر من صفوف الزمالك لمعسكر المنتخب والذي يتحضر لخوض مباراتي توجو ذهابًا وإيابًا ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لأمم لأفريقيا في الكاميرون.
ومن المقرر أن يواجه الفراعنة توجو لحساب الجولتين الثالثة والرابعة يومي 14 و 17 نوفمبر على الترتيب.
وجاءت العناصر التي توجيه الدعوة لها من جانب المدرب حسام البدري كالآني: محمد أبوجبل ومحمود حمدي (الونش ) ومحمود علاء وطارق حامد وأحمد سيد (زيزو )ومصطفي محمد .
وسينضم لاعبو الزمالك إلى المعسكر يوم السبت بعد أن حصلوا على راحة لمدة 48 ساعة عقب حسم التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الرجاء المغربي، ومن ثم مواجهة الأهلي في مباراة النهائي والمقرر لها يوم 27 من الشهر الجاري.
ومن جانبه قال محمد بركات مدير المنتخب، إن القائمة النهائية للمنتخب سيتم الإعلان عنه عقب نهاية مران يوم السبت.
وسيحل عناصر المنتخب على راحة لمدة 24 ساعة على أن يبدأ الجميع معسكر مغلق يوم الاثنين المقبل بالقائمة النهائية.
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