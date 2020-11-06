بالفيديو.. موسيماني في حوار مرح: تمنيت تدريب متعب والخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، أنه تمنى تدريب عماد متعب ومحمود الخطيب من أساطير القلعة الحمراء، مشيرا إلى أن ذكرى تتويجه بدوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك هي الأفضل.

وكان موسيماني نجح في قيادة الأهلي للعبور من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد إقصاء الوداد المغربي بنتيجة (5-1) في المجموع، ليضرب موعدا مع الزمالك في نهائي المسابقة القارية يوم 27 نوفبمر الجاري.

وأجرى موسيماني حوارا مصورا مع الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، نستعرضه في السطور التالية:

- أسطورة للنادي الأهلي تمنيت أن تدربها؟

عماد متعب وكابتن بيبو (محمود الخطيب).

- أفضل ذكرى لك كمدرب؟

عندما فزنا بدوري الأبطال ضد الزمالك في 2016

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- ما هو أصعب شيء مررت به؟

أثناء الوباء الوضع كان صعبا على الجميع واللاعبين لأنهم يخسرون اللياقة البدنية والجميع يعاني ذهنيا، كان علينا التدرب بالداخل وهذا ليس طبيعيا في كرة القدم، والأهم هو لعب كرة القدم بدون مشجعين، هذا شي غريب جدا وليس جزء من كرة القدم.

- ما هي أصعب مباريات لك؟

أصعب مباريات لي هي دائما المباريات التي تكون خارج الديار، عندما تأتي للأهلي أو الزمالك، عندما تذهب للوداد أو الترجي، هذه هي المباريات الصعبة بالنسبة لي عندما تلعب خارج الديار، ومازيمبي أيضا حيث تكون المباريات في ملعبه صعبة.

- لماذا تعد مباريات دوري الأبطال هي المباريات الكبرى؟

المباريات القارية تؤهلك لكأس العالم للأندية وتظهر من خلالها هويتك ويختبرون شخصية الفريق.

- صف لنا شعورك عن سماعك النشيد الرسمي لدوري أبطال إفريقيا.

نعم إنها تصيب جسدك بالقشعريرة، عندما تبدأ فإنك تعلم أن مباراة كبيرة في انتظارك، المباريات الدولية ومباريات دوري الأبطال، نعم يا لها من موسيقى ذات إحساس جميل.