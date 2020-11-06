لابا كودجو وقائد خيتافي على رأس قائمة توجو استعدادا لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الفرنسي كلود لو روا، المدير الفني لمنتخب توجو، قائمة تضم 23 لاعبا استعدادا لمواجهة منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

ويستضيف منتخب مصر نظيره التوجولي يوم 14 نوفمبر الجاري في استاد القاهرة في الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا، قبل أن تتجدد المواجهة بينهما بعدها بثلاثة أيام على ملعب كيجيه في لومي عاصمة توجو، يوم 17 من الشهر نفسه.

وشهدت القائمة تواجد الهداف لابا كودجو، مهاجم العين الإماراتي، بجانب قائد المنتخب دجيني داكونام، مدافع وقائد خيتافي الإسباني، فيما يغيب الثلاثي ماونا أميفور، دونو هوبيرت وإتيني أمينيدو عن معسكر توجو.

وكان دجيني (28 عاما) تسبب في ضربة الجزاء التي نجح من خلالها فريقه خيتافي في تحقيق الفوز على برشلونة بهدف نظيف أحرزه خايمي ماتا في الجولة السادسة للدوري الإسباني للموسم الجاري 2020/2021.

ويتصدر لابا كودجو (28 عاما) قائمة هدافي الدوري الإماراتي 2019/2020 بعدما سجل 18 هدفا مع العين هذا الموسم.

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وجائت قائمة توجو كالتالي:

في حراسة المرمى: دوف أبوتشي (JDR Stars الجنوب إفريقي)، عبد المبارك أيجبا (AS OTR التوجولي)، مالكولم باركولا (ليون ب الفرنسي).

الدفاع: كلوسه أجبوزو (الأولمبي الباجي التونسي)، كانجنيفي أماتشوتشوي (بلا ناد)، آتي يوسيفو (ويست أفريكان فوتبول أكاديمي الغانية)، لويك بيسيلي (بوردو ب الفرنسي)، دجيني داكونام (خيتافي الإسباني)، سيمون جيبينيون (دينامو تبليسي من الجورجي)، ستيف لاوسون (ليفينجستون الأسكتلندي).

الوسط: فرانكو أتشو (فريماد أماجر الدنماركي)، فلويد أييتي (جنتشلربيرليجي التركي)، إهلاس بيبو (هوفنهايم الألماني)، إلوم نيافدجي (زيتا جولوبوفيتشي المونتينيجري)، سيرجي سيكو أتسو (الهلال الرياضي الشابي التونسي)، معروف تشاكي (أسكو كارا التوجولي).

وفي الهجوم: كيفين دينكي (نيم أولمبيك الفرنسي)، جوسيه دوكي (ويست أفريكان فوتبول أكاديمي الغاني)، ماثيو دوسيفي (دنيزلي سبور التركي)، ديفيد هينين (جرونوبل الفرنسي)، لابا كودجو (العين الإماراتي)، بينيل ملابا (اتحاد كلباء الإماراتي)، جيليس سونا (شاتورو الفرنسي).

يُذكر أن منتخب مصر يحتل المركز الثالث في المجموعة السابعة بالتصفيات برصيد نقطتين بعد تعادله مع كينيا وجزر القمر متصدر الترتيب، فيما يأتي منتخب توجو في المركز الرابع الأخير بنقطة، بعد خسارته من جزر القمر وتعادله مع كينيا.