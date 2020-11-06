مصدر لمصراوي: تحسن حالة مؤمن زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قال مصدر مقرب من مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، إن اللاعب ألغى رحلته العلاجية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا من جديد، فيما أكد المصدر ذاته على تحسن حالة اللاعب.

وكان مؤمن زكريا قد غاب عن الملاعب منذ فترة بسبب مرض أصابة وأثر عليه من الناحية البدنية.

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وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لمصراوي اليوم الجمعة، أن اللاعب قرر تأجيل رحلة علاج إلى أمريكا وذلك بعد بداية الموجة الثانية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، وأبدى اللاعب تخوفًا من السفر وعدم إمكانية العودة في ظل احتمالية إغلاق المجالات الجوية بين البلدان كما حدث خلال الشهور الماضية.

المصدر نفسه أكد على أن حالة اللاعب في تحسن مستمر حيث أنه يتابع مع طبيبه المعالج عبر جلسات علاجية عبر تقنية الفيديو، على أن يسفر إلى الولايات المتحدة في وقتٍ لاحق.

واختتم المصدر على أن حملات الدعم الأخيرة كان لها دور كبير في تحسن حالته النفسية والتي كان لها الأثر الواضح في العلاج.