إستأنف فريق الوداد الرياضي الكروي تدريباته ، استعداداً لإنطلاق الموسم الكروي الجديد.
وكان الفريق المغربي قد حصل على راحة لمدة 10 أيام راحة، عقب خروجة من نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا أمام الأهلي المصري.
وغاب في أول مران كلا
وكشف "موقع 360 المغربي" عن غياب بعض اللاعبينالذين وقعوا للوداد خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية مثل أيوب سكومة، وسفيان المودن، وأيوب لكحل.
في الوقت الذى حضر المران الأول للفريق بعض اللاعبين الجدد المنضمين للرجاء، مثل أمين أبو الفتح، وزكرياء كياني وأنس سرجات والليبي مؤيد اللافي بجانب الدوليين المنضمين لمنتخب أسود الأطلسي
مثل :أيمن الحسوني وأيوب الكعبي .
كانت هذه تفاصيل خبر غيابات بالجملة في أول مران للوداد المغربي بعد النكسة أمام الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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