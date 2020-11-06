غيابات بالجملة في أول مران للوداد المغربي بعد النكسة أمام الأهلي

إستأنف فريق الوداد الرياضي الكروي تدريباته ، استعداداً لإنطلاق الموسم الكروي الجديد.

وكان الفريق المغربي قد حصل على راحة لمدة 10 أيام راحة، عقب خروجة من نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا أمام الأهلي المصري.

وغاب في أول مران كلا

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من :أحمد رضا التكناوتي، ويوسف شينة، وأيوب المودن ، وصلاح الدين السعيدي، وعبد اللطيف نوصير، وسفيان كركاش، والنيجيري بابا توندي.

وكشف "موقع 360 المغربي" عن غياب بعض اللاعبين

الذين وقعوا للوداد خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية مثل أيوب سكومة، وسفيان المودن، وأيوب لكحل.

في الوقت الذى حضر المران الأول للفريق بعض اللاعبين الجدد المنضمين للرجاء، مثل أمين أبو الفتح، وزكرياء كياني وأنس سرجات والليبي مؤيد اللافي بجانب الدوليين المنضمين لمنتخب أسود الأطلسي

مثل :أيمن الحسوني وأيوب الكعبي .